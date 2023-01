YouTube Rewind: Shawn Mendes y BTS se coronan como los artistas favoritos del año | Fuente: Composición

El 2019 está por finalizar y YouTube nos comparte su lista global de lo más visto en el año en su popular "Rewind". Si bien "Con Calma" de Daddy Yankee y Snow se convirtió en el videoclip más visto por los peruanos, a nivel mundial fue "Señorita" de Shawn Mendes y Camila Cabello, el tema favorito por los usuarios.

Pero, además del ránking de videos musicales con más 'me gusta' en el mundo, también se alcanzaron algunos récords mundiales en la plataforma: El fenómeno Rosalía superó los mil millones de vistas con un solo video por su tema "Con Altura" junto a J Balvin y El Guincho. Por su parte, la boy band de K- Pop BTS logró el más grande debut en la historia de YouTube. Resalta también Aya Nakamura, quien se convirtió en la artista más vista en Francia.

Los 10 videos musicales con más 'me gusta' del 2019:

1. "Señorita" de Shawn Mendes y Camila Cabello (13.5 M)2. "Boy with luv" de BTS ft. Halsey (12.8 M)3. "Kill this love" de Blackpink (10.8 M)4. "Bad Guy" de Billie Eilish (10.3 M)5. "Lil Nas X" de Old Town Road ft. Billy Ray Cyrus (9.6 M)6. "7 rings" de Ariana Grande (9 M)7. "Lil Dicky" de Earth (8.2 M)8. "Con calma" de Daddy Yankee & Snow (7.5 M)9. "j- hope" de Chicken Noodle Soup ft. Becky G (5.8 M)10. "T- Series" de Vaaste (5.5 M)

EN PERÚ

En nuestro país, "Con Calma" de Daddy Yankee y Snow se convirtió en el videoclip más visto por los peruanos. Le siguen artistas como Anuel AA y Karol G con su tema "Secreto", quienes repiten el plato con su colaboración con Daddy Yankee, Ozuna y J Balvin, con su tema "China".

El fenómeno Rosalía no podía estar fuera de esta lista: su tema "Con Altura" junto a J Balvin y El Guincho se ubican en el cuarto puesto de los videoclips más visualizados por los peruanos.

Leslie Shaw y Daniela Darcourt son las dos representantes peruanas que se ubican en este ránking, ubicándose en los puestos 6 y 9 de la lista, con sus temas "Faldita" y "Señor Mentira", respectivamente.

Te sugerimos leer