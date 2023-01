Gian Marco se despide de José José y le agradece por cumplir su sueño al cantar junto a él | Fuente: Composición

La música está de duelo. Este sábado 28, José José falleció a los 71 años, dejando un gran legado de canciones e interpretaciones magistrales. El cantautor peruano Gian Marco no dudó en despedirse de uno de sus ídolos musicales y con quién grabó a dúo "Y qué".

"Siempre fui tu fan, siempre te tuve en el lugar más alto porque tu voz y tu forma de interpretar eran únicas. Tuve la suerte de ser tu amigo, de conversar y me dieras consejos sobre esta carrera. Nunca olvidaré aquel día que nos encontramos en una radio en Mexico y yo andaba de promoción. Me preguntaste: 'Mijo...cómo le va con la promo?'. 'De aquí para allá maestro, cansado pero contento (le respondí)'. Me miró a los ojos y sonriendo con mucha sabiduría me dijo: 'Mijo...el disco es redondo y pa’ que suene hay que darle vueltas'. Desde ese día no he dejado de hacerle caso", escribió en sus redes sociales.

Además, le agradeció por cumplir "el sueño de su vida": cantar junto a él. "Me invitó a formar parte de su disco de Duetos Volumen 1, una canción titulada ' Y qué'. Cada vez que la escucho, como hoy, solo puedo dar gracias a la vida de haber podido compartir con él. José José, maestro...gracias por tanto, por ese corazón gigante, el eco de su voz se queda grabado en el alma de miles de personas. Adiós, el Príncipe de la canción. Hasta siempre maestro", finalizó su mensaje.

LA CANCIÓN QUE LO CONVIRTIÓ EN LEYENDA

Una de sus presentaciones más famosas fue su interpretación de "El triste" en el II Festival de la Canción Latina, evento que marcaría su salto a la fama. El evento se realizó el 14 de marzo de 1970 en la ciudad de México. Un joven José José, de solo 23 años, subió al escenario para dar una de sus inolvidables presentaciones al interpretar de manera magistral la canción compuesta por el maestro Roberto Cantoral.

Si bien antes de su presentación, José José era conocido en algunos eventos sociales, su momento de fama aún no había llegado. Su voz potente hizo que el público presente se pusiera de pie y lo ovacionara. Si bien no ganó el concurso- quedó en tercer lugar después de la cantante brasileña Claudia- esa presentación lo convirtió en leyenda.

