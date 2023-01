'Lo Nuestro es Arte' celebra el 'Mes de la Herencia Latinx'. | Fuente: Instagram

La plataforma musical Spotify anunció este lunes el lanzamiento de la campaña "Lo Nuestro es Arte" para celebrar el "Mes de la Herencia Latinx".

Se trata de "una campaña que es una oda a todas las culturas, sonidos y voces que componen la Latinidad", informó la empresa en un comunicado.

Artistas latinos como Dascha Polanco, Myke Towers, Kali Uchis, Sebastian Yatra y otros estarán en el centro de la iniciativa, que "pretende ser un mantra y una afirmación que realmente solidifique la música, los pódcasts y la cultura Latinx como nada menos que lo que es, arte", agregó Spotify.

Para acompañar la campaña, que durará hasta mediados de octubre, Spotify lanzó hoy en YouTube un video con artistas como Anthony Ramos, Prince Royce, Jenn Morel y Walter Thompson Hernández, entre otros, "cada uno proclamando con orgullo su cultura y vocación como arte".

La plataforma explicó que con la iniciativa buscan destacar cómo "la música Latina abarca desde los sonidos ancestrales y tradicionales que componen géneros tropicales como la salsa y la cumbia, hasta el rock clásico, el indie experimental y tantas variaciones de reguetón, trap y R&B".

"Desde la identidad Latinx hasta la vida profesional, el bienestar y la música, la campaña también arrojará luz sobre las voces detrás de los pódcasts que le han dado a las personas una plataforma para discutir temas que la comunidad Latinx está tratando y cómo superar", agregó Spotify.

Asimismo, en la plataforma habrá "una serie de minipelículas sociales con las voces de algunos de los artistas y podcasters de música latina más influyentes de la actualidad mientras narran su experiencia".

Spotify también comisionó a Orly Anan, Cristina Martinez, Luisa Salas, Pedro Nekoi y D'Ana Nunez, cinco de los artistas visuales más destacados de la diáspora Latina, que crearan piezas únicas inspiradas en diferentes géneros y pódcasts.

Sus creaciones estarán en vallas publicitarias en ciudades estadounidenses como Nueva York, Miami y Los Ángeles, acompañando imágenes de artistas como Romeo Santos, Helado Negro, Ivy Queen y Natanael Cano.

La plataforma también creó un centro donde se "muestran varios niveles de fluidez en los géneros y estilos que definen la música Latina en el pasado, presente y futuro, además de celebrar las voces de las comunidades inmigrantes, afrolatinas, indígenas y LGBTQ+ a través de sus "Sonidos de LatinX".

Las colecciones de listas de reproducción incluyen los nombres "The Future of Latin", "We Love our Icons" y "Beyond the Music". (EFE)

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

En este episodio, la novela elegida es “La regenta”, la obra más importante de la literatura española del siglo XIX y la segunda en importancia tras "El Quijote". La novela ataca el fanatismo religioso, la hipocresía de la sociedad de las apariencias y los tabúes.

Te sugerimos leer