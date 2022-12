Ronnie James Dio, uno de los cantantes más importantes del heavy metal. Desde su muerte, se conmemoran todos los 16 de mayo como el Día Internacional del Heavy Metal. | Fuente: Oficial

“Ronnie fue una de las personas más agradables con las que podías encontrarte. Era un hombre amable y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás”, dijo Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath, el día que Ronnie James Dio murió. Así como él, las más grande estrellas del rock y el metal tuvieron los más grandes elogios tras su partida. En el mundo, millones de fans echaron en llanto al saber la noticia. Todos amaban a Dio y todos coinciden en que no habrá otro como él.

De orígenes italianos y fascinación por el baseball, Ronnie James Dio fue uno de los cantantes de heavy metal más importantes del siglo XX. Su fascinante carrera, sus presentaciones teatrales y su poderosa voz, contenida en solo 1.63 de estatura, nunca fueron menos que su carisma, sencillez y entrega al público.

De beisbolista frustrado a trompetista jazzero

Nació en 1942 como Ronald James Padavona en New Hampshire (Estados Unidos), pero creció en Cortland, Nueva York. Su niñez estuvo marcada con su fascinación por el baseball. Intentó dedicarse profesionalmente a ese deporte, pero en su búsqueda por llegar a algún equipo, los entrenadores dedujeron que no era tan buen bateador.

Para evitar la desilusión del joven Ronnie, su padre ─aficionado al Jazz─ le regaló una trompeta. Así fue como a los 17 años, el menudo cantante ya tocaba en una agrupación de Jazz llamada “Cortland High Jazz Band”.

Pero fue la explosión del rock n’ roll en los 50 la que cambió su forma de ver la vida, y se decidió dedicarse de lleno a ese género que estaba en pleno auge. Así fue como, tras escuchar a grandes como Chuck Berry o Elvis Presley, empieza a pertenecer a diferentes agrupaciones del género tales como The Vegas King (donde entró como bajista en 1957), Ronnie & The Rumblers (con quienes grabó un single en 1958 donde solo fue trompetista).

El primer acercamiento con el micrófono para Ronald James Padavona se dio poco tiempo después. El grupo sufrió cambios y se llamó “Ronnie & The Redcaps”, y poco después “Ronnie & The Prophets”, con quienes grabó una serie de canciones en las que ya mostraba su talento como cantante.

Para ese tiempo, empezó a hacerse llamar “Dio” (“Dios” en italiano) porque vio una película de gángsters en la que un capo de la mafia italiana se hacía llamar así. “Ronnie & The Prophets” existió hasta mediados de los 60, cuando el rock comenzó a evolucionar. Inspirado en el rock de la época y las progresiones armónicas del blues, nace “The Electric Elves”, quienes luego se convierten en “The Elves” y finalmente “Elf”, la banda que empieza el ascenso astronómico en la carrera del menudo cantante.

El resto es historia muy conocida por los fans. En 1972, Elf fue fichada por Columbia Records, editaron su primer disco y se fueron de gira con Deep Purple. Para 1975, Ritchie Blackmore, tras su salida de Purple, convenció a los Elf de ser su banda y pasaron a llamarse Rainbow. Después de la gira del “Ritchie Blackmore’s Rainbow”, el guitarrista líder decide cambiar la alineación de la banda a excepción de Dio y graban el legendario “Rising”, disco que catapultó a Dio como un cantante de enormes habilidades, tanto vocales como interpretativa.

En 1980, tras discrepancias creativas y económicas con Ritchie Blackmore, Tony Iommi invita a su estudio personal, donde tras una sesión de ensayo, decide que Ronnie sería el indicado para sustituir a Ozzy Osbourne. Así la banda fundacional del Heavy Metal recluta a quien sería el mayor ícono del género y editan “Heaven & Hell”, una pieza fundamental dentro de la historia del heavy.

Luego de dos discos, Dio decide iniciar su carrera en solitario para el año 1983. Editó cinco discos majestuosos, entre los que destaca una joya del género como “Holy Diver”. En 1991, Dio regresó a Black Sabbath pero en un ambiente poco agradable y así se editó “Deshumanizer”, que resultó un fracaso de ventas. Tras ver que habían intenciones por traer de vuelta a Ozzy Osbourne, Dio decide retomar su proyecto personal.

En 1993 regresa solo a las andanzas y edita los álbumes “Strange highways”, “Angry machines”, la ópera rock “Mágica”, "Killing the dragon" y su último disco en solitario “Master of the moon” de 2004.

En 2005 retoma contacto con Tony Iommi y relanzan un nuevo grupo con los exBlack Sabbath: ese es el nacimiento de Heaven & Hell, que revaloraba la época dorada de Black Sabbath en los 80. El grupo recorrió festivales, grabó un disco en directo en 2007 y el disco de estudio “The devil you know” del año 2009.

La gira promocional se vio interrumpida por los dolores abdominales de Dio, que en 2009 resultaron en un cáncer de estómago bastante agresivo. En mayo de 2010, el cáncer ganó la partida y Ronnie James Dio partió de este mundo a los 67 años.

El día de su muerte, el mundo de la música se vino abajo. Interminables cadenas y mensajes en redes sociales, y pronunciamientos de todos los músicos de la escena rockera. El día que Ronnie James Dio falleció, no murió, se convirtió en energía viviente dentro de cada uno de sus discos. Desde ese día, cada 16 de mayo es considerado el Día Internacional del Heavy Metal.

En Kavarna, Bulgaria, un artista talló y erigió una estatua en honor a Ronnie James Dio. | Fuente: Oficial