En 1985, Pedro Suárez Vértiz, Patricio Suárez Vértiz, Alex Kornhuber y Arturo Pomar formaron la banda de rock y pop peruana Arena Hash, a la que se unió tres años después el hoy famoso actor Christian Meier.

La primera vez que sonaron en la radio fue en Doble Nueve con su canción titulada “Difamación”, y pronto pasaron a ocupar los primeros lugares de los rankings musicales.

Con el tiempo, la vida llevó por distintos rumbos a los integrantes de Arena Hash. Mientras que Christian Meier ha destacado en la televisión y la pantalla grande, Pedro Suárez Vértiz se quedó en la música y produjo varios discos como solista.

No obstante, parece añorar esa etapa de su vida, al menos así lo deja entrever en uno de sus últimos tuits, en el que ha compartido una fotografía del actor que le da vida al superhéroe “Hulk”, Mark Ruffalo.

El cantante aseguró que la gente siempre ha resaltado su parecido físico con el actor de “De los 13 a los 30”, pero que él no lo consideraba así. Luego de que Ruffalo publicara una fotografía en su cuenta de Instagram en la que no tenía más de 25 años, parece que el intérprete de “Lo olvidé” ha encontrado un parecido.

“Siempre me han dicho que me parezco al actor norteamericano Mark Ruffalo,.el Hulk de Marvel. Yo la verdad no le veía nada, porque él es un tipo ancho y de rostro más bien lleno. Pero hace poco publicó una foto suya de chiquillo y ¡wow!, el hombre sí que era un Arena Hash”, escribió el cantante.

El tuit se ha vuelto viral en pocas horas y, mientras que algunos también notan el parecido físico del cantante con el famoso actor de Hollywood, otros han aprovechado para resaltar las diferencias entre ambos, puesto que Ruffalo es un activista que lucha en contra de los estereotipos sociales.

