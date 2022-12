Gian Marco y Nicole Zignago | Fuente: Instagram

La cantante peruana hija del cantautor peruano Gian Marco acaba de graduarse de la carrera de Música en la Universidad de Berklee, un logro que le costó cuatro años viviendo sola en Boston, lejos de sus familiares pero rodeada “de gente muy talentosa en lo artístico y personal”.

“Fue como salir del cascarón. He pasado cosas emocionantes, he aprendido muchísimo y eso ha hecho que crezca también musicalmente. Mis experiencias se han reflejado en mi música. Ha sido entrañable esa etapa”, dijo la cantante de 23 años al diario La República.

La artista también se animó a hablar sobre su padre, el cantautor peruano Gian Marco, a quien admira profundamente y considera su mentor. “Admiro a mi padre profundamente y me parece uno de los músicos más talentosos. (…) Algunos me dicen si no me da nervios ser hija de Gian Marco, pero no. Yo estoy orgullosa de ser su hija. Me dicen, también, ‘te van a comparar’, pero las comparaciones serán con él y con todos los artistas”, apuntó la cantante.

Para ella, que la comparen con su padre, lejos de ser una molestia, es un tremendo honor, pues lo admira como músico y como persona. Es por ello que reveló no sentir un peso encima por ser su hija, ya que su carrera musical es completamente distinta a la de él.

LA MÚSICA COMO CARRERA

Cuando Nicole le reveló a su padre que se dedicaría, al igual que él, a la música, este último rompió en lágrimas. Sabía que a él le había costado mucho esfuerzo sobresalir, y por eso temía por su hija.

“Él me preguntó: ‘¿Con lo que me has visto zapatear, quieres hacer esto?’. Respondí que sí, que con el amor que le tengo a la música, no me veo haciendo otra cosa. Me abrazó”, contó y aseguró que el consejo más valioso que ha recibido de su padre es el tener paciencia, pues el camino de la música es uno de largo aliento.

