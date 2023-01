Marie Cherry Pop habla sobre la polémica generada por la campaña de intriga de su nuevo tema 'Mala fama'. | Fuente: Instagram

La cantante peruana Marisabel Muñoz, más conocida como Marie Cherry Pop, realizó una campaña de intriga en sus redes sociales, en la cual anunciaba que dejaría de lado la música para convertirse en una actriz de cine para adultos en la plataforma Pornhub.

La verdad finalmente fue revelada cuando Marie publicó el nuevo video de su canción “Mala fama”, en el sitio web mencionado, así como en su cuenta de Youtube. Sin embargo, recibió una serie de comentarios “agresivos y violentos” que la llevaron a sentirse incómoda en los últimos días. En conversación con Renato Cisneros y Fernanda Kanno, en el programa Conexión, la cantante explicó los detalles detrás de la campaña y las reacciones ante la polémica.

"Siento que la manera de generar cambio es poner un poco incómoda a las personas para que lleguen a cuestionarse sobre todo", señaló la artista. Ella creó un personaje para dar su "anuncio" de que dejaba al lado la música. La canción "Mala fama" trata sobre la hipocresía y ella buscaba desenmascarar la hipocresía en los demás, especialmente en redes sociales. En este caso, personas que critican a otra por hacer videos para adultos, pero luego consumir el material.

"La idea era hacer este performance, este statement. Les he dado básicamente un 'reality' con un personaje ficticio", sostuvo.

En su nuevo disco, la cantante explora ritmos urbanos como el trap. | Fuente: Instagram

RESPUESTA EN REDES

La intérprete de “Sugar Daddy” aseguró que cuando hizo la polémica revelación recibió mensajes de madres de familia, preocupadas por el contenido que podrían ver sus hijos.

“Me escribían muchos padres; pero lo que a mí me sorprende es que cuando no sale ningún video porno (sino mi videoclip) empiezan a insultarme un montón de chicos, muchos menores de 18 años. Ahí las madres ya no salieron a decir ‘qué ejemplo’ o ‘mis hijos, ¿por qué están hablando así?’. Ahí ya se habían olvidado qué hacían sus hijos en las redes sociales”, contó Marie Cherry Pop.

MOTIVO DE REFLEXIÓN

Asimismo, la artista reveló que no esperaba que algunos de sus seguidores se molestarían por la inexistencia de un video pornográfico. “Se molestaron de una manera violenta, agresiva (…) Les molestó a tal punto que hasta ahorita me siguen llegando comentarios super agresivos. Ha sido como una catarsis, porque sabía la bomba que venía. Me sentí una actriz porno de verdad porque la gente me miraba y me juzgaba”, aseguró.

Sin embargo, Marie Cherry Pop ha aprovechado esta oportunidad para invitar a sus seguidores a reflexionar sobre lo que es bueno cambiar y sobre la importancia de que los padres sepan qué hacen sus hijos en Internet. Además, ha reconfirmado que es imposible tener a la gente conforme con lo que haga, puesto que a ella “la critican por todo”.

“Haz lo que te haga verdaderamente feliz. Después de tanta crítica me siento liberada, siento que nada en las redes sociales me puede afectar, dañar, o hacer sentir menos”, apuntó.