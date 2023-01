Mariah Carey ganó tres récords Guinness con su exitoso tema 'All I Want for Christmas is You' | Fuente: EFE

Mariah Carey ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad en Las Vegas. La cantante ha sido reconocida con 3 récords Guinnes por su tema navideño, "All I Want for Christmas is You". Una canción que ya ha cumplido 25 años -fue publicada en el cuarto disco de estudio de Carey Merry Christmas- y que sigue dándole muchas alegrías a la artista.

Durante su actuación en el escenario del Colosseum del Caesars Palace, Mariah Carey recibió los tres récords Guinness de la mano de sus dos mellizos, Moroccan y Monroe, ambos vestidos de Papá Noel.

Tremendamente feliz, la propia cantante compartía una foto en su perfil de Instagram donde aseguraba que estaba muy agradecida por haber sido incluida en el libro de los récord Guinnes con estos tres títulos: Mejor canción de Navidad/Año Nuevo, Canción más escuchada en Spotify en 24 horas (categoría femenina) y Canción número 1 durante más semanas en la lista de éxitos de Reino Unido de canciones navideñas.

Por su parte, los responsables del récord Guinnes afirmaban: "Estamos muy emocionados por dar la bienvenida a Mariah Carey dentro de la familia de los récords gracias a su increíble éxito con su single, 'All I Want for Christmas is You'". (Con información de Europa Press)

