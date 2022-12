'Yummy' de Justin Bieber estrenó en febrero de este año. | Fuente: Oficial

Anonymous ha reaparecido para hacer temblar a los poderosos. A través de su cuenta de Twitter, el grupo de hacktivistas hizo revelaciones sobre la relación entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el financiero, acusado de prostitución de menores y pedofilia, Jeffrey Epstein. Asimismo, ha compartido documentos clasificados con la declaración de una menor de edad que cuénta cómo fue abusada por el poderoso mandatario.

Pero este destape es solo la punta del iceberg de una conspiración que inició en 2016, en plena campaña a la presidencia de Estados Unidos. La cuenta de correo del jefe de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, fue hackeada y se expusieron una serie de correos que aparentemente lo vinculaban a una red de trata de menores donde se encontraban personajes poderosos, que tenía como centro de operaciones la pizzería "Comet Ping Pong" de Washington.

Si bien el caso fue desestimado rápidamente por distintas organizaciones, incluyendo el Departamento de Policía Metropolitana del distrito de Columbia, el tema se ha puesto nuevamente en debate con las revelaciones del grupo de hacktivistas Anonymous.

A esto se suman las revelaciones sobre las supuestas causas de las muertes de Avicii, Paul Walker y otros famosos.

Sin embargo, a través de la música, diversos artistas han dejado mensajes crípticos que estarían relacionados a esta supuesta red de trata de menores, que estaría enquistada en la industria de la música y el cine.

Un culto a la pedofilia

Para entender mejor la teoría del 'Pizzagate' y los mensajes crípticos en los trabajos que mostraremos, es importante entender los códigos manejados por Podesta en los correos filtrados.

En ellos se podían ver mensajes enviados por Hillary Clinton refiriendo que "sacrificaría una gallina a Moloch en el jardín", siendo Moloch una divinidad cananea citada en la Biblia y asociada con el sacrificio de niños por medio del fuego.

Entre los correos filtrados también se encontraron mensajes en clave, usando referencias a las palabras "pizza", "hot dog", "salsa", "queso" y demás ingredientes, los cuales supuestamente serían parte del lenguaje usado por pedófilos para referirse a los infantes.

Yummy - Justin Bieber

El cantante canadiense, Justin Bieber, publicó en febrero de este año el disco "Changes" que incluye la canción "Yummy". El tema hace referencias sexuales como cualquier canción pop de esta época, pero lo realmente perturbador es el video.

En él, se observa un gran banquete de personas ricas. A un grupo de niños tocando música para estas personas y Justin Bieber con cabello y atuendo rosa, cenando, compartiendo y riendo.

Dentro del video, es curioso ver que uno de los personajes es una parodia de John Podesta (jefe de campaña de Hillary Clinton, implicado en el caso Pizzagate), así como al final, aparece un plato con una foto de Bieber siendo un niño.

El music video ha sido analizado en redes sociales por fans de las teorías conspirativas y del canadiense, quienes aseguran que es una denuncia críptica a esta red.

Bon Appétit - Katy Perry

En 2017, Katy Perry estrenó su álbum "Witness" del cual se desprende la canción "Bon Appétit". Así como la canción que Bieber lanzaría años después, esta hace referencias directas a la comida.

No obstante, el video se pone perturbardor cuando la artista pop es preparada en una enorme cocina y servida en un banquete para gente rica. No obstante, este solo es el inicio de su venganza pues los poderosos son atrapados y cocinados.

Al final del clip, vemos a Perry sentada en una mesa a punto de probar lo que parece ser un plato de tarta, pizza o pastas, pero hechas con restos humanos. ¿Denuncia? ¿Venganza? Las redes han estallado al interpretar el video.

For a Better Day - Avicii

La muerte del Dj sueco Avicii es un tema que parecía superado por los fans. Pero las últimas revelaciones de Anonymous han reabierto la herida. Según el colectivo de hackers, el DJ iba a denunciar una organización de pedofilia en la industria musical y por eso fue asesinado.

No solo eso. En 2015 publicó el videoclip de la canción "For a better day" que es un explícito mensaje de lucha y venganza contra los pedófilos y traficantes de menores. El video no es necesario de explicar, porque dice todo.

The Morning - The Weeknd

La pedofilia no es uno de los mayores problemas de la industria musical. Antes del escándalo #MeToo, se hablaba del peligroso "precio de la fama" y artistas como Lana del Rey confesaron que para lograrla tuvieron que acostarse con personas relacionadas a la industria.

En su álbum debut "Trilogy", The Weekend estrenó la canción "The Morning", inspirada en el día siguiente a una noche de fiesta.

Pero el video revela la historia de cuatro jovencitas, abandonadas en mitad del desierto tras pasar una noche de rumba. Una a una va pagando con su cuerpo a cambio de vicios como el agua (en medio del desierto, representaría las necesidades de la vida), cocaína y fama. Una de ellas trata de escapar, pero su final es inminente.

Te sugerimos leer