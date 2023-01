Con solo 21 años, el rapero Juice WRLD murió tras sufrir una 'urgencia médica'. | Fuente: AFP

Con solo 21 años, el rapero Juice WRLD ─ganador a Nuevo Artista Top en el Billboard Music Awards 2019─ murió tras sufrir una "urgencia médica" en el aeropuerto Midway de Chicago, según confirmó la policía de la ciudad e informó TMZ. Hoy se realizará la autopsia para conocer la causa real de la muerte.

"Juice tuvo un impacto profundo en el mundo en un periodo muy breve", señaló su discográfica Interscope Records. El músico obtuvo siete nominaciones a los Billboard Music Awards 2019.

Según el portal estadounidense, Jarad Anthony Higgins ─su nombre real─ sufrió una convulsión tras desembarcar en Chicago en un vuelo procedente de California.

El suceso ocurrió alrededor de las 2 a.m. (hora local) y el joven músico Juice WRLD, una de las grandes promesas del rap que posicionó varias canciones en el Billboard Hot 100, aún estaba consciente cuando fue transportado, por los servicios de emergencia, al Centro Médico Advocate Christ. No obstante, fue declarado muerto poco después.

Su fallecimiento fue confirmado también por The Cook County Medical Examiner's Office de Illinois, a través de un comunicado publicado por "The New York Times".

Eso sí, se desconoce la causa real de la muerte, por lo que habrá que esperar a la autopsia para saber cuál fue esa urgencia médica que acabó con la vida del rapero Juice WRLD.

El músico, que el pasado 2 de diciembre cumplió 21 años, inició su carrera en secundaria cuando, en el 2015, lanzó su canción "Forever" a través de plataformas digitales. No fue hasta 2018 que ganó popularidad con el tema "Lucid Dreams", que alcanzó el número 2 en el Billboard Hot 100.

Según medios internacionales, el nombre artístico de Jarad Anthony Higgins se inspiró en la actuación de Tupac Shakur en la película "Juice".(Con información de Europa Press)

