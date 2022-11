J Balvin le pide a Maluma que no lo copie. | Fuente: Instagram

Maluma y J Balvin le han dado una excusa más a quienes dicen que ambos se parecen físicamente, pues este último subió una historia en su cuenta personal de Instagram en la que le pedía a sus fans que le comuniquen al cantante de “4 babys” que no lo copie.

Esto a raíz de que ambos coincidieron al usar la misma prenda: un chaleco negro. “Alguien que le diga a Maluma que no me copie, que no se ponga el mismo chaleco. Que muchas gracias”, aseguró Balvin.

Ante este mensaje, el colombiano de 25 años no dudó en responderle a su colega, asegurando que el chaleco negro había sido comprado por él hace mucho tiempo. “Él quiere ser como yo, pero hay que dejarlo, que trate. Te quiero, Jose”, respondió Maluma.

J Balvin no dudó en responderle de vuelta, y es que ambos suelen compartir fotos juntos y, últimamente, se rumorea sobre una posible colaboración, por lo que el intérprete de “Ay Vamos” aprovechó para decir lo siguiente “O yo estoy muy bonito, o Maluma se está pareciendo a mí. O yo me parezco a Maluma, entonces también estoy bonito”, bromeó.

J BALVIN ARRASA EN LOLLAPALOOZA

El cantante colombiano se presentó la semana pasada en el tercer día del festival, e hizo vibrar al público de la mano de Wisin y Yandel. Esto luego de sus sorprendentes presentaciones en los festivales Coachella y Tomorrowland.

El show, celebrado en Chicago, Estados Unidos, contó con cientos de fanáticos, que bailaron y corearon el clásico del reguetón “Rakata”, tema con el que Wisin y Yandel se subieron al escenario y sorprendieron al público.