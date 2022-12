N.W.A. (Niggaz with Attitude) fue el grupo pionero del 'gangsta rap' en 1986. | Fuente: Oficial

La brutalidad y represión policial siempre han sido tema de inspiración para diversos artistas en el mundo. Sobre todo aquellos que vienen de sectores marginales o de minorías reprimidas. En 1988, el grupo N.W.A (Niggaz With Attitude) lanzó su disco debut llamado “Straight Outta Compton” del que se desprende el polémico tema “Fuck tha Police”.

En el contexto de las protestas de Estados Unidos, tras el asesinato de George Floyd, el grupo de hacktivistas “Anonymous” intervino las radios policiales de Chicago y Minneapolis y colocó en loop la canción que interpreta el legendario grupo de ‘gangsta rap’, la cual adquirió nueva representación en los miles de manifestantes.

Un himno de los marginados

N.W.A. era la fiel representación del ghetto. Nacidos en el barrio de Compton, California, encontraron mejor vida lejos de las drogas y las calles, haciendo música. En su formación, se encuentran dos luminarias del hip-hop mundial pero en sus pininos, como Dr. Dre y Ice Cube. Ellos estuvieron acompañados de Eazy-E (fallecido en 1995 de SIDA), DJ Yella y MC Ren, para completar la formación de uno de los grupos más peligrosos de la escena rap de fines de los 80.

La irrupción de “Fuck tha Police” en la escena rap llega con la publicación del álbum “Straight Outta Compton” (1988), álbum que fue pionero en el luego conocido subgénero ‘gangsta rap’. La propuesta distaba mucho de propuesta de otros grupos como Public Enemy, y buscaba mostrar el grito fiero de las calles.

“Se pasaban con la gente del ghetto, porque tenían la chapa y las armas. Siempre daban una vuelta de tuerca de más para acosarnos, para humillarnos, para menospreciarnos, para intimidarnos”, contó en su momento Ice Cube al referirse a la canción.

Razones no le faltaban. Los casos de uso desmedido de la fuerza por parte de agentes policiales, no es exclusividad de estos tiempos. Una detención a Eazy-E y Dr. Dre por la policía, al increparles el uso de pistolas de pinturas, provocó el enojo de Cube, quien escribió la feroz letra de “Fuck tha Police”.

El impacto de la canción se vio reflejada en las protestas del 92 por la absolución a los agentes que agredieron al taxista afrodescendiente Rodney King. Así fue como la canción se alzó como un himno de guerra que hacía frente a los abusos policiales contra la comunidad afroamericana.

El álbum se convirtió en un éxito inmediato de ventas ─alcanzó los 3 millones de copias vendidas en Estados Unidos─ y ocupó posiciones como la número 37 en el U.S. Billboard. Gran parte de su éxito se debió a la polémica por el lenguaje vulgar y la temática callejera de la producción.

N.W.A. vs. La policía

Naturalmente, el primer rechazo al disco fue de la policía. El FBI envió una carta condenatoria a la disquera, firmada por Milt Ahlerich, subdirector de la Oficina de Asuntos Públicos de este organismo y en la cual expresaba su inconformidad con el mensaje que se quería trasmitir contra los agentes del orden.

“Los agentes de la ley dedican sus vidas a la protección de nuestros ciudadanos y grabaciones como la de NWA son desalentadoras y degradantes para estos valientes y dedicados oficiales. La música juega un papel importante en la sociedad y quería que supieras la posición del FBI en relación con esta canción y su mensaje. creo que mis puntos de vista reflejan la opinión de toda la comunidad de las fuerzas del orden…”, decía un extracto de la carta enviada a la disquera Priority Records.

Las represalias se manifestaron y se registraron incidentes en los 36 shows de la gira promocional que realizó el grupo en 1988. Por ejemplo, en Shreveport, Luisiana, la policía cercó el área alrededor del show, vigilando cuidadosamente a los asistentes.

Incluso había locales que obligaban al grupo a firmar un contrato que prohibiera interpretar “Fuck tha police”, y otros imponían una multa de 25 mil dólares en caso lo hicieran.

Con todas estas restricciones, el grupo hacía caso de las recomendaciones de su mánager Jerry Heller y no tocaba “Fuck tha police”, hasta que un hecho aislado ─e icónico─ incendió la pradera para hacer crecer aún más el mito sobre la canción.

El incidente en Detroit

Corría el verano de 1989, y la gira de N.W.A. llegaba a su fin. Uno de sus últimos shows era en el Joe Louis Arena de Detroit, ciudad en la que la policía fue mucho más específica en sus restricciones: Estaba terminantemente prohibido tocar “Fuck tha police”.

“Nos llevaron a una pequeña habitación. Todo lo que hicieron fue hablar con nosotros. Nos dijeron que querían arrestarnos en el escenario para enfrentarnos frente al público y demostrar que no se puede decir 'A la m... la policía' en Detroit”, recordó Ice Cube en una entrevista realizada ese año.

Sin embargo, a los raperos no les cayó en gracia la prohibición y decidieron tocar la canción retando públicamente a la policía de Detroit. La canción no pudo ser terminada porque unos estruendos de petardos que parecían disparos, hicieron correr al grupo del escenario y provocaron el alboroto general. “Si no hubiéramos escuchado esos estallidos, que sonaban como disparos, y que luego nos dijeron que fueron niños haciendo estallar petardos… si no hubiéramos escuchado esa m..., no habríamos corrido. Oye, cuando escucho disparos, me voy”, agregó Ice Cube.

A diferencia de la escena mostrada en la película “Straight Outta Compton” (2015) que representa el momento, la banda no fue arrestada al bajar del escenario. Aunque los desmanes fueron reales y provocaron la detención de 18 personas, 9 de ellos eran adolescentes, por cargos menores.

El ‘Anarchy in the U.K.’ del rap

La música popular no solo ha servido para hacer superventas, sino también para acompañar momentos coyunturales. Una prueba de ello es “Anarchy in the U.K.” de Sex Pistols, la canción punk que provocó la censura de la corona británica y se convirtió en un himno de protesta contra la realeza.

Por esa razón, en el libro “33 revoluciones por minuto: Historia de la canción protesta”, el crítico británico David Lynskey califica a “Fuck tha police” como “un ‘Anarchy in the UK’ a ritmo de rap: un grito de guerra como áspero pronunciamiento de identidad local”.

Incluso, el hackeo de Anonymous a las radios policiales de Chicago y Minneápolis no es un hecho aislado; en 2018, un hacker de Otago, Nueva Zelanda, intervino el canal de la policía para reproducir la canción emblema de N.W.A. en loop.

Con la suma de Anonymous como aliado en las protestas de la ciudadanía estadounidense contra la policía y su gobierno, la música ha adquirido un papel preponderante. Mientras tanto, el ambiente se mantiene tenso y caldeado en Estados Unidos.