El sábado 23 de noviembre será una gran fiesta en Lima. No es para menos: a la final de la Copa Libertadores 2019, que se jugará entre el River Plate (Argentina) y Flamengo (Brasil) en el Estadio Monumental de Lima, se unirán las presentaciones del cantante argentino Fito Páez, el colombiano Sebastián Yatra, la brasileña Anitta y la argentina Tini Stoessel, artistas que horas después tienen otros conciertos programados en la capital.

Precisamente, el intérprete de “Mariposa tecnicolor” anunció en su cuenta de Twitter que, después de la Copa Libertadores, irá directo al festival Vivo x el Rock 2019, que se llevará a cabo en la Universidad de San Marcos y donde él tocará a las 19:00 horas. Una publicación que causó revuelo en las redes sociales, pues los usuarios peruanos no perdieron la oportunidad en darle algunos “consejos” para lidiar con el tráfico limeño y llegar a tiempo a su concierto.

LOS CONSEJOS

Una de las recomendaciones que le dieron a Fito Páez es aquella en la que le brindan indicaciones de la ruta ideal para llegar a tiempo a su concierto en Vivo x el Rock 2019: “(…) toma el corredor rojo, previa compra de su tarjeta recargada. Le dice que baja entre La Marina y Universitaria y de ahí toma una combi, que lo llevará hasta Universitaria con Venezuela por un sol. Y de ahí hasta San Marcos, taxi de 5 soles”.

Otro usuario, preocupado por el artista argentino, le recomienda utilizar un helicóptero. “Trasladarse en helicóptero en Lima no es un lujo, es una necesidad”, escribió. Asimismo, no falta el que pide un aventón: “Yo salgo cerca del estadio de la final y me voy para el Vivo x el Rock, ¿no me quieres jalar? No tengo para el pasaje”. Y, por otro lado, uno le recomienda medios de transporte alternativos: “Trae una alfombra voladora. No hay otra forma para llegar”.

Como se recuerda, el festival Vivo x el Rock 2019 se llevará a cabo en la Universidad de San Marcos desde las 13:30 horas y contará con la presencia de artistas internacionales, como The Strokes, Slipknot, Interpol, Fito Páez, El Cuarteto de Nos, entre otros, así como con agrupaciones y músicos peruanos, entre quienes destacan Los Shapis, Deyvis Orosco, Laguna Pai y muchos más.

