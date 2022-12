Krist Novoselic, además de músico, es activista político. | Fuente: Oficial

Las protestas en Estados Unidos continúan y las acciones del gobierno se hacen más intensas para frenzar a los miles de manifestantes dispersados por todo el país. El presidente Donald Trump lanzó un comentado discurso en el que llamaba a las fuerzas militares y del orden para garantizar la seguridad y la detención de manifestantes violentos.

Gran parte de la comunidad musical se mostró en contra de las intenciones del presidente de realizar una acción militar dentro del territorio norteamericano. Pero artistas como Krist Novoselic, exbajista de Nirvana aplaudieron la intervención de Trump.

"¡Guau! Sé que muchos de ustedes no lo soportan, sin embargo, Trump ‘la rompió’ con ese discurso. La mayoría de los estadounidenses quieren la paz en sus comunidades y el presidente Trump habló sobre ese deseo. No importan los detalles legales que pocos entienden: Trump dijo que detendría la violencia y habla por muchos", escribió en su cuenta de Facebook.

"Estoy de acuerdo, ─agregó Novoselic─ el presidente no debería enviar tropas a los estados, y legalmente no podría hacerlo, sin embargo, el tono de su discurso es fuerte y claro”, sentenció.

Sin embargo, tras hacerse viral con sus declaraciones, el músico borró el polémico post y publicó un nuevo status en el que aclara que no apoya ninguna medida fascista.

"Para aclarar algunas cosas: como independiente, no apoyo a un partido o candidato importante. Y se siente loco tener que decir esto, pero no apoyo el fascismo, y no apoyo un estado autoritario. Creo en una sociedad civilizada y que todos tenemos que trabajar para eso. Amor y gracias a cualquiera que se preocupe por leer esto", escribió.

"Intervención divina"

Por su lado, el rockero Ted Nugent, quien es abiertamente republicano también felicitó el accionar del presidente de Estados Unidos y en el programa "Triggered" que conduce el hijo del magnate estadounidense que su padre "estaba en una misión divina".

"Siempre le digo a todo el mundo que Donald Trump es lo más cerca que van a estar de Ted Nugent en ideas políticas, pero tengo que decirte que siempre me he considerado un tipo con mucha energía. Él está en una misión de Dios. Esto es una intervención divina. Necesitábamos alguien que rompiera el status quo y no puedo pensar en nadie excepto Donald J. Trump que hubiera podido lograrlo con tanta efectividad, tal absolutismo y aplomo", dijo.

