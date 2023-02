Eva Ayllón comenzará trámite legal para cambiar su nombre de nacimiento | Fuente: Facebook

Eva Ayllón tiene una carrera musical ininterrumpida de casi 50 años, lo que la ha llevado a ser considerada un ícono de la música peruana y una de las máximas representantes del folclore nacional en el mundo.

A inicios de su carrera, Maria Angélica Ayllón, su nombre de nacimiento,se hizo llamar Eva, como su abuela, un nombre que rinde homenaje a la matriarca de su familia.

"Yo soy Eva Ayllón por mi abuela. Por que mi nombre es María Angélica. Cuando me bautizaron ya era Eva María. A mi padre le cayó una 'catana' de parte de mi madre y mi abuela porque me había puesto el nombre de una enamorada de la cuadra siguiente, entonces por eso me llamo María Angélica", mencionó.

Eva Ayllon confirmó que comenzará el proceso legal de cambio de nombre en la primera semana de diciembre. Según Rosario Sasieta, su amiga, será ella quien ayudará a la intérprete a preparar los documentos necesarios para dejar de ser María Angélica (su nombre de nacimiento) para ser consignada legalmente como Eva, nombre que usa desde inicios de su carrera.

La intérprete inició su carrera musical en 1970 trabajando en peñas criollas de Lima. En 1971, se convirtió en la voz principal del grupo "Los Kipus", uno de los máximos representantes de la música criolla.

SU PRIMER LATIN GRAMMY

La cantante criolla recibirá su primer premio Latin Grammy. Ella, junto a otros siete artistas hispanos, serán reconocidos con el Premio a la Excelencia Musical 2019 por la Academia Latina de la Grabación de Estados Unidos.

Estos galardones se entregarán durante una ceremonia privada en Las Vegas (Nevada), el próximo 13 de noviembre, un día antes de que se celebre la 20° gala Latin Grammy.

"Estoy muy emocionada por recibir esta inesperada noticia, un reconocimiento tan importante a puertas de cumplir los 50 años de carrera artística y ser considerada una de las voces más respetadas de la tradición afroperuana", señaló la cantante en su cuenta de Facebook.

Junto con Eva Ayllón, ser reconocerá la trayectoria de José Luis 'El Puma' Rodríguez, Joan Baez, José Cid, Lupita D'Alessio, Hugo Fattoruso, Pimpinela y Omara Portuondo.

