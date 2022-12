'El rey' fue uno de los cantantes de rock n' roll más exitosos de todos los tiempos. Creador junto a Sam Phillips del género llamado Rockabilly. | Fuente: Oficial | Fotógrafo: ©George Kalinsky

"The King" Elvis Presley, fue uno de los rockeros más importantes del siglo XX. Su registro vocal de barítono, su peinado, sus movimientos de caderas y sus canciones enloquecieron a la generación del 50, en Estados Unidos y gran parte del mundo.

Pero toda historia, tiene un comienzo, y la leyenda de Elvis Presley empezó en mayo de 1954. Unos meses antes de ser descubierto por el productor musical Sam Phillips, dueño de Sun Records, con quien creó el género conocido como Rockabilly; el joven Elvis de 19 años manejaba un camión para la compañía Crown Electric.

Meses atrás, había sido rechazado como cantante del grupo The Songfellows. Jim Hamill, miembro de la banda contó años después que no lo aceptaron porque no poseía oído para hacer armonías. Tras esta decepción, Elvis quiso darse una nueva oportunidad, y por recomendación de su amigo, Ronnie Smith, con quien había tocado en un par de oportunidades, consiguió una audición para la banda de Eddie Bond en el Hi Hat Club de Memphis.

La frase que creó la leyenda

Después de conversar unos minutos con Eddie Bond y contarle que era camionero de una compañía, Elvis Presley subió al escenario del Hi Hat Club con su guitarra y tocó un par de canciones. Minutos después, Bond se llevó a Presley a un lado donde le dijo al oído la decisión de la banda. Elvis salió decepcionado y abatido tras escuchar la respuesta.

Años después, Eddie Bond contaría a un amigo que las palabras que le dijo al oído a Elvis Presley fueron: "Sigue en lo tuyo (como camionero), porque nunca lo vas a lograr como cantante". Eddie Bond no contó con que unos meses después la leyenda iniciaría con las primeras grabaciones de Presley con Sun Records y el nacimiento del Rockabilly.

Eddie Bond fue un conocido músico de Rockabilly, aunque la historia lo recuerda como 'el hombre que le rompió el corazón a Elvis Presley'. | Fuente: Oficial

Después de este lanzamiento, y ante la popularidad que empezó a crecer como la espuma, Eddie Bond volvió a contactar a Ronnie Smith (amigo de Presley, quien le consiguió la primera audición) y le pidió que invite a Elvis a cantar con su banda. "El rey" declinó cortésmente esta nueva oportunidad. La historia es narrada en el libro "Last train to Memphis: The rise of Elvis Presley", del escritor Peter Guralnick.

Tres años después de aquel incidente, Elvis Presley se encontraba a poco grabar "El rock de la cárcel", su tercera película, y le comentó a un amigo que Eddie Bond le "rompió el corazón". En otro momento se refiriía a aquel suceso citando: "Me pregunto qué pensará ahora Eddie Bond".

Eddie Bond continuó con la música, aunque no llegó a tener un éxito arrollador. No obstante, pudo salir de gira con artistas como Carl Perkins, Roy Orbison, Warren Smith, Johnny Cash y, sorprendentemente, el mismo Elvis Presley, quien demostró que el rencor no era lo suyo.

