No, el cantante puertorriqueño Bad Bunny no recibirá el premio Nobel de Literatura. Este último viernes, el intérprete de “La Canción” acudió a la Universidad de Harvard, con el objetivo de dar una charla a 300 estudiantes que llenaron un anfiteatro.

El reguetonero no llegó hasta la prestigiosa institución en vano, puesto que discutió con los jóvenes sobre de qué manera el activismo y la protesta se encuentra presente en su música, así como en sus conciertos y presentaciones.

De acuerdo con los representantes del famoso intérprete, la charla también trató sobre su carrera musical —ha colaborado con grandes como J. Balvin, Daddy Yankee y Ozuna— y su arte género-flexible, pues es conocido que el cantante tiene presente en sus videos el tema de la inclusión.

La conversación fue dirigida por Petra Rivera-Rideau, profesora de la universidad y autora del libro “Remixing Reggaeton: The Cultural Politics of Race in Puerto Rico”, que aborda la historia política del reguetón en el país en el que nació el género.

El evento, además, formó parte de la serie mensual “Uncut” de No Label, una agencia creativa que tiene como fin que diversos artistas compartan su aprendizaje en espacios no tradicionales.

“A SEGUIR ESTUDIANDO”

Cabe mencionar que no es la primera vez que el reguetonero da charlas de este tipo, puesto que el pasado 10 de octubre apareció sorpresivamente en un instituto de la ciudad de Hialleah, en Miami-Dade, en donde anunció la creación de un programa de becas dirigido especialmente a estudiantes hispanos de bajos recursos.

En esa oportunidad, el intérprete de “Bellacoso” recomendó a los asistentes no abandonar sus estudios y “a seguir estudiando y dar lo mejor de uno mismo para triunfar en la vida”.

