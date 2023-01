Zayn Malik regresa a la música con 'Better'. | Fuente: YOUTUBE

Un día después de anunciar su paternidad junto a Gigi Hadid, Zayn Malik ha lanzado una nueva canción titulada "Better". El tema, que aparentemente está dedicado a la modelo, marca su regreso a la música tras dos años sin lanzar un single.

La letra trata sobre las segundas oportunidades en el amor, por lo que muchos fans han interpretado que es autobiográfica. La relación de Malik y Hadid atravesó numerosos altibajos hasta que finalmente retomaron su romance y se convirtieron en padres.

El videoclip, dirigido por Ryan Hope, ha superado el millón y medio de visitas en YouTube apenas cinco horas después de su lanzamiento. Además, aparece en la lista de Tendencias en la plataforma en el Perú.

SE CONVIRTIÓ EN PADRE

El ex One Direction publicó su nueva canción solo un día después de que él y su pareja anunciaran el nacimiento de su bebé a través de redes sociales. "Nuestra niña está aquí, sana y preciosa. Intentar describir con palabras cómo me siento en este momento sería una tarea imposible", tuiteó.

"El amor que siento por esta pequeña va más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tendremos juntos", agregó la pareja de Gigi Hadid.

SU CARRERA

Desde que Zayn Malik lanzó su segundo álbum "Icarus Falls" (2018) ha mantenido un perfil bajo. A lo largo del 2019 lanzó remixes de "Trampoline" de Shaed, "Rumors" de Sabrina Claudio y "Flames" de R3hab. También interpretó "Un mundo ideal" junto a Zhavia Ward para el remake de live action de "Aladino".

El músico saltó a la fama como miembro de One Direction. En 2015 abandonó la banday, dos años después, se retiró de los escenarios ya que sufría ataques de ansiedad. El artista se lo ha tomado con calma en los últimos años y parece que ha sido la solución a sus problemas. "Ya no tengo problemas de ansiedad. Era algo que me pasaba cuando estaba en el grupo", declaró a The Sunday Times. (Europa Press)

Te sugerimos leer