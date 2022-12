Susan Ochoa y Yuri | Fuente: Composición

La cantante Yuri contó que el paso de Susan Ochoa por Viña del Mar la puso en una situación complicada al ser criticada por su puntaje. "Me metí en un grave problema por Susan Ochoa. Voy a decir el pecado mas no el pecador: primeramente, Susan es una increíble cantante, definitivamente ustedes tuvieron una gran representante. Si ella no fuera una buena cantante, yo diría: 'cantó lindo'. Pero la niña, desde que salimos, dijimos: 'ella es', desde un principio", dijo la intérprete de "El Apagón" en el programa "Encendidos".

De acuerdo con la artista, a diferencia de ella, otros jueces de Viña del Mar "tuvieron miedo" de dar su puntaje "porque no querían que los destruyeran en redes". "Yo no, yo soy una mujer auténtica, para eso una es juez. También es por la credibilidad que uno tiene, está tu credibilidad de por medio. No es la primera vez que yo soy juez, pero siempre [hay que] ser sincera. Qué pena que en este mundo casi te crucifiquen", contó.

Yuri agregó que las críticas venían de ciudadanos de uno de los países que perdieron las Gaviotas de Plata frente a Susan. "No solo me llamaron la atención [en redes sociales], me dijeron hasta de lo que me iba a morir. A veces en la vida hay que saber perder, ¿no? Tienen que entender que por mí no perdió un país. Éramos diez. Cuando se hizo una consejería general, solo una persona votó por ese país y en unanimidad, todos", finalizó.

FELICITACIÓN EN VIÑA

Susan Ochoa sorprendió a todos sus seguidores al compartir un video en su cuenta de Instagram desde el backstage de Viña del Mar 2019, donde aparece al lado de la cantante mexicana Yuri.

"Cómo ven ¡Arriba Perú! Mostro, mostro, mostro. Ya le pedí a esta niña que me tiene que traer ceviche peruano (...) ¡Viva el Perú! ¡Vámonos!", dice Yuri en el video compartido por Susan Ochoa.

Asimismo, la intérprete peruana acordó con Yuri en realizar un tour gastronómico cuando la mexicana venga a Perú. Además, le dijo que la hará probar King Kong de manjar blanco.

Susan Ochoa ganó dos gaviotas de plata en el Festival Viña del Mar 2019, donde interpretó la canción "Ya no más", la cual fue compuesta por Eva Ayllón, Pelo D' Ambrosio y Jesús 'El Viejo' Rodríguez.

Yuri fue uno de los jurados de Viña del Mar 2019, además, protagonizó uno de los shows estelares del festival de música.

