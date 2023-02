Sebastian Yatra y Christian Nodal presentan 'Esta noche'. | Fuente: Instagram

Los cantantes Sebastián Yatra y Christian Nodal unieron sus voces para realizar el nuevo sencillo "Esta noche", la primera colaboración que han hecho juntos y que han lanzado a través de un video musical en YouTube.

En el clip, los artistas juegan con el contraste y el azul para ilustrar sus diferentes géneros musicales y estilos. El tema forma parte del disco "Ahora" y tiene como fin promover el movimiento de “mariachi-pop” de Christian Nodal.

De esta manera, Sebastián Yatra, de 25 años, pone el estilo pop latino al nuevo tema, que se ha convertido en tendencia en YouTube y que ya ha logrado más de un millón de reproducciones, a menos de un día de su publicación.

“Esta noche” fue grabado en el restaurante "La Chula" de la ciudad colombiana de Medellín, y el video muestra a Sebastián Yatra y Christian Nodal sufriendo por un amor pasado que perdieron.

"Últimamente he estado recordándote. Pensando en esos tiempos del ayer. Y sé que es insano, no le hace bien. Al corazón", cantan los intérpretes. "Entre botellas y cigarros se me fue. La esperanza de que un día vas a volver. He escuchado comentarios que vas muy bien. Sin mi amor", completan.

Cabe anotar que Christian Nodal ganó dos Latin Grammys en la edición de 2019 realizada en Las Vegas en noviembre pasado. Él ha dicho que en su próximo disco, el tercero de su carrera, tendrá más colaboraciones con artistas de diferentes géneros.

En tanto, Sebastián Yatra ha trabajado con sus compatriotas Juanes y Carlos Vives; con los venezolanos Mau y Ricky; y su pareja, la cantante argentina Tini. Además, a finales del 2019, presentó su sencillo "Magentic", en el que colaboró el grupo de K-pop, Monsta X.

Con información de EFE.

