El cantante Ozuna sorprendió al pronunciarse sobre la actualidad de la situación política y social en Chile, donde se vienen realizando constantes protestas, pese al desarrollo del Festival Viña del Mar 2020.

El intérprete puertorriqueño hizo una pausa en su presentación en el escenario de la Quinta Vergara para hablar del ámbito político-social en Chile, pero señaló que de la primera temática no sabía mucho.

“Quiero que sepan algo desde lo más profundo de mi corazón. Yo no conozco nada de política, yo no sé nada, nunca me he interesado en saber de política”, dijo Ozuna.

Asimismo, señaló que, pese a no conocer de política, él siempre estará del lado del “pueblo”.

“Lo único que yo sé es que yo estoy con el pueblo, el que me ha dado el amor, el que me ha dado el cariño”, agregó.

Además, les envió un mensaje a los mandatarios del mundo y les pidió que es necesario escuchar al “pueblo” y a la “juventud”.

“A todos los presidentes, necesitamos escuchar al pueblo. Necesitamos escuchar la juventud y necesitamos complacer esos deseos, esos sueños de estos jóvenes que quieren estudiar y quieren meter mano”, mencionó.

Finalmente, el cantante, que ganó las gaviotas de plata y oro, reiteró su apoyo a todos los países que han salido a las calles a protestar por las injusticias sociales y políticas.

“Chile los amo mucho y los llevo en mi corazón y hoy estoy con ustedes, al igual que Venezuela, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana. Todo se puede con la paz, con el amor y con el diálogo”, concluyó.

