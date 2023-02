Shakira y Jennifer Lopez incendiaron el escenario en el medio tiempo del Super Bowl 2020. | Fuente: AFP

Con un "hola Miami" Shakira arrancó el show del medio tiempo del Super Bowl 2020. La colombiana puso al público a bailar con un mix de sus temas más populares que interpretó en inglés y español como "She Wolf", "Whenever, wherever", "Hips Don't Lie" y "Ojos así".

Ella realizó su popular baile de caderas en el escenario al que se le unió el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Luego fue el turno de Jennifer Lopez que, al igual que su colega, tuvo un impresionante despliegue coreográfico. Con canciones como "Jenny From the Block", "Get Right" y "Waiting for Tonight" ella encantó al público. A ella se le unió el colombiano J Balvin quienes corearon "Mi gente".

Shakira y Jennifer Lopez se unieron en el escenario del Super Bowl 2020 para cantar "Waka Waka" y "Let's Get Loud", que terminó con un gran baile de ambas.

UN MENSAJE DE UNIDAD EN EL SUPER BOWL

El show de Shakira y Jennifer Lopez llegó en tiempos de duras políticas contra los inmigrantes impulsadas por el gobierno estadounidense de Donald Trump.

"Los latinos están pasando por un momento difícil en Estados Unidos y creo que es importante transmitir un mensaje de unidad y mostrar lo relevante que es la fuerza de la comunidad latina en este país", dijo la cantante colombiana en la conferencia previa al Super Bowl 2020.

"Tendrá mucha energía, será muy entretenido... habrá momentos muy sentidos", señaló la popular J.Lo. "Será muy Shakira y muy Jennifer".

No es la primera vez que un latino se presenta en el show de medio tiempo del Super Bowl, evento deportivo más importante de Estados Unidos y visto por millones de personas. Gloria Estefan fue de las primeras celebridades invitadas en 1992 y 1999); y el español Enrique Iglesias cantó en el 2000 con Christina Aguilera.

LAS ESTRELLAS

Jennifer Lopez ha vendido más de 10 millones de discos solo en Estados Unidos y llena casi todos sus conciertos, al tiempo que tiene más de 100 créditos de actuación.

Con 90 millones de álbumes vendidos, tres Grammys y 12 Grammys Latinos, Shakira se ha consagrado como un ícono internacional. (Con información de EFE)

