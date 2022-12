Natti Natasha presentó su nueva canción “Me estás matando”. | Fuente: Captura

Natti Natasha, que fue nominada a seis categorías en los Premio Lo Nuestro 2020, presentó en la gala de la premiación a lo mejor de la música latina su nueva canción “Me estás matando”.

El nuevo tema de la dominicana conmovió y generó ovaciones en Premio Lo Nuestro 2020, pues este habla sobre la violencia contra la mujer, tanto del daño físico como el psicológico. “Nunca me has golpeado, nunca me has tirado contra la pared, pero salen de tus labios palabras hirientes y tu infidelidad”, inicia la canción.

El sencillo de Natti Natasha generó fuertes emociones durante la ceremonia y, a la vez, sorprendió pues la cantante usa la balada para contar su historia y se sale de su género urbano, donde ha ganado fama.

Previo a su debut, la compositora urbana publicó en sus redes sociales dos imágenes en las que se ve con evidentes signos de violencia doméstica, con las que promocionó “Me estás matando”.

“Mujeres que han sido víctima del maltrato físico y verbal, hoy contaré mi historia, basta YA de Callar”, escribió la artista en la primera imagen. “Hombres, así nos vemos cuando solo nos levantan la voz! Hoy les contaré en nombre de todas las mujeres maltratadas cómo nos sentimos cuando eso sucede”, comentó en la segunda fotografía.

En YouTube, el clip se ha convertido en el número 3 en tendencias y en menos de un día ya tiene más de 800 mil reproducciones en la plataforma de videos.

