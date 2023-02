El cantante Maluma presenta el videoclip de 'ADMV', durante la cuarentena. | Fuente: Captura de pantalla

Para los amores en cuarentena, Maluma lanza el videoclip de su nuevo sencillo “Amor de mi vida” (ADMV). Se trata de su tercera balada romántica, donde su voz está sencillamente acompañada por una guitarra acústica. La emotiva canción encierra los más profundos sentimientos del colombiano.

“Es una canción que es muy especial para mí, esto es algo que me sale desde el corazón, me recuerda el motivo por el cual comencé mi carrera y me pone a pensar mucho sobre qué va a pasar en el futuro, si nos vamos a tomar el tiempo de amar al otro, abrazar al otro”, expresó el famoso cantante. “Hoy la entrego para que la puedan dedicar a todos los seres que amamos antes de que se nos vayan”.

Aunque sus sueños artísticos siempre estuvieron enfocados en convertirse en la estrella que es ahora "o en los números en Billboard", se dio cuenta de que su prioridad era contarles a su familia y amigos cuánto los quiere."Que ellos son más que una pareja. Los grandes amores de la vida no son solo las parejas, sino ellos", confesó Maluma.

Por eso, contó, cuando estaba grabando "Amor de mi vida" se le salían las lágrimas "de sentimiento puro y verdadero amor", por lo que el producto resultante es "un mensaje de amor" para las personas que lo rodean y una manera de decirles que las ama.

Maluma escribió la canción en Jamaica, en el mes de enero, durante un viaje donde estuvo explorando nuevos sonidos. El videoclip de “Amor de mi vida”, producido por Nuno Gomez, enfrentó cambios en su realización debido a la coyuntura mundial.

Inicialmente, se pensó grabarlo en Grecia durante el Maluma Word Tour, sin embargo, se cambió de lugar a Miami —a inicios de marzo— por la pandemia de coronavirus que afectaba principalmente Europa.

En la letra de “Amor de mi vida” se escucha versos como: “Cuando nos falle la memoria y solo queden las fotografías, que se me olvide todo menos que tú eres mía, cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese, sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida”.

"Ya había decidido que quería que fuese una balada, que no quería que fuese para bailar o para la discoteca. Me impresiona poder sacarla ahora cuando la pandemia se ha tomado el mundo", explicó Maluma, pues piensa que es justamente ese tipo de canciones las que la gente necesita en estos momentos con el avance del coronavirus.

"Amor de mi vida" cae "perfecto", dije, para la etapa que vive el mundo: "quería mandar un mensaje especial y emotivo a todos los que están sufriendo por lo que está pasando", indicó sobre el tema que fomará parte de su próximo disco. (Con información de EFE)

