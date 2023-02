Kanaku y el Tigre presenta nuevo tema con su particular visión de la realidad política | Fuente: Kanaku y el Tigre

Los políticos son los protagonistas del nuevo videoclip de Kanaku y el Tigre. La banda nacional acaba de estrenar “El artista”, el segundo single de su nuevo álbum de estudio, que esta vez viene acompañado de una producción que tiene a su vocalista, Nico Saba, como uno de los realizadores audiovisuales. La realización de la pieza estuvo a cargo de la productora audiovisual La Isla Negra.

El videoclip de “El artista” nace de un juego estético entre Nico Saba, la actriz peruana Jely Reátegui, quien además interpreta a uno de los personajes, el artista plástico Ignacio Álvaro y el director audiovisual Mikael Stornfelt. Ellos formaron un colectivo audiovisual con el que unieron fuerzas para crear un mundo en el que diversos personajes políticos muestran su verdadero rostro.

“Aparte de la música, me he dedicado a lo audiovisual”, comenta Nico Saba. “He sido editor, director y guionista en distintas ocasiones. Incluso he sido profesor de lenguaje audiovisual antes de dedicarme a la banda, por eso siempre he tenido estos momentos en que he podido regresar un poco a lo audiovisual, siempre me he involucrado en los vídeos de la banda”.

Inspirados, entre otras cosas, por la película Batman de Tim Burton, los directores utilizaron máscaras para narrar una historia que se nutre de la coyuntura política y se convierte en el acompañamiento visual del tema “El artista”.

“Ha sido un proceso larguísimo. Creo que el momento de mayor claridad fue cuando pasó lo del indulto a Fujimori. En esos días siguientes, la calle tenía una energía muy densa. Era un ambiente de frustración, de indignación, de hartazgo. Y había como una melancolía muy rara, muy particular”, recuerda el vocalista de Kanaku y el Tigre.

Jely Reátegui, por su parte, estuvo a cargo del trabajo con las máscaras que se utilizaron en el rodaje. “Vengo tomando cursos de algunos tipos de máscaras hace un tiempo y me pareció hermoso poder incluir el uso de este elemento para jugar en ese momento del rodaje. Sentimos mucha libertad y pudimos entrar a este universo con facilidad”, ha declarado la reconocida actriz al respecto.

Para poder finalizar el vídeo, el colectivo postuló al Concurso Nacional de Cortometrajes y Videoclips 2018, organizado por del Ministerio de Cultura del Perú, con lo que se pudo llevar a buen puerto la producción.

Además, tras ganar el concurso, los directores recibieron la ayuda de diversos amigos de distintas disciplinas artísticas: actores, pintores, escultores, realizadores, caracterizadores y un sinnúmero de fans de la banda que se unieron para crear un vídeo que retrata el momento convulsionado que vive el Perú. Para ello, se crearon más de doscientos edificios de cartón, diez fondos escenográficos, máscaras y vestuarios que se diseñaron a lo largo de dos años.

Te sugerimos leer