Harry Styles, exintegrante de One Direction, lanzó el videoclip de 'Watermelon Sugar' durante la cuarentena. | Fuente: Captura de pantalla

Harry Styles ha suspendido su gira en Europa, sin embargo, continúa trabajando para llevar una alegría a sus fanáticos que enfrentan la cuarentena. Por ello, hoy lunes 18 de mayo lanzó el video musical de “Watermelon Sugar”, canción que forma parte de su segundo álbum titulado “Fine Line”.

El nuevo videoclip de Harry Styles fue filmado antes de la cuarentena en una afrodisiaca playa, y con un toque bastante veraniego. Quizá un respiro necesario para todos sus seguidores que en estos momentos no salen de casa para prevenir los contagios por coronavirus.

En “Watermelon Sugar”, tal como indica el mismo título, el cantante británico hace una referencia a la sandía, una fruta típica para disfrutar bajo el sol. El exintegrante de One Direction va acompañado de mujeres y hombres por un paseo por la playa, y comen pedazos de sandías.

“Este video está dedicado a tocar”, señala en la dedicación como referencia a la situación actual en tiempos de pandemia, donde es necesario que las personas mantengan la distancia social por la propagación de la COVID-19.

Sus fans en el mundo han aplaudido el nuevo lanzamiento de “Watermelon Sugar”, luego de que el joven artista se viera en la obligación de suspender su tour en Europa para la presentación del disco “Fine Line”. Sobre los conciertos programados en Latinoamérica, incluido Perú, Harry Styles no ha brindado más detalles.

ANIVERSARIO DE ONE DIRECTION

Hace un mes, Liam Payne reveló que el grupo estaba en conversaciones con sus compañeros por el décimo aniversario de One Direction. Sin duda, Harry Styles también estaría incluido en esta celebración especial, según comenta el cantante.

“Tenemos el aniversario de diez años, que llegará pronto así que todos hemos estado hablando mucho en las últimas semanas”, contó al diario inglés The Sun . “Para escuchar un montón de voces de gente y ver contenido antiguo y cosas distintas que no hemos visto desde hace mucho tiempo o no hemos visto nunca, es muy interesante”.

Te sugerimos leer