El tierno gesto de Ariana Grande en los Grammy 2020. | Fuente: Captura / EFE

La cantante Ariana Grande se ha robado las miradas en su desfile por la alfombra roja de los Grammy 2020, que se realizan en el Staples Center de Los Ángeles, en Estados Unidos, este domingo.

Sin duda, el despampanante vestido que Ariana Grande ha lucido esta noche ha dejado boquiabierto a todos, pero la cantante ha tenido también un tierno gesto durante su paseo por la alfombra roja, que ha provocado admiración por la sencillez que refleja.

Ariana Grande no dudó en pedir permiso a quienes le bloqueaban la vista a una niña, que usaba un vestido y una chaqueta negra. La intérprete de “7 rings” y “Bang bang” se acercó a la pequeña y le dedicó unas dulces palabras.

"Hola. Eres tan hermosa”, expresó la cantante que esta noche dará un show en la gala de los Grammy 2020. “Ahora somos mejores amigas, ¡dame cinco! Qué gusto conocerte”, le dijo Ariana Grande a la niña.

Debido a ello, en redes sociales se ha resaltado la ternura y la sencillez de Ariana Grande, quien está nominada en cinco categorías en los Grammy 2020. Como se recuerda, hace uno días, se pudo ver a la cantante ensayar su número junto a BTS, por lo que se deslizó la posibilidad de que hagan un show en conjunto.

Cabe recordar que Ariana Grande regresará al escenario de los Grammy 2020 luego de que el año pasado cancelara su show por unas descoordinaciones con la organización, esa fue la razón por la que no pudo recoger su gramófono.

Supuesto plagio

El rapero Josh Stone, cuyo nombre artístico es DOT, registró la demanda en un juzgado de Nueva York un año después de que la canción “7 Rings” de Ariana Grande se lanzase al mercado.

El supuesto tema plagiado, "You Need it, I Got It", repite varias veces una frase de una forma muy similar a la canción de la artista.

Lo curioso, es que con anterioridad se publicó que Ariana Grande pagaría ya el 90 % de los beneficios de ese tema a los compositores de "My Favorite Things", la conocida canción de la película "The Sound Of Music" que utiliza como base para su tema, en esta ocasión, de forma autorizada y acreditada.

Te sugerimos leer