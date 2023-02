Nicki Minaj y Karol G interpretan 'Tusa', la exitosa canción a nivel mundial. | Fuente: Captura

“But the moment that they play that song…”, así es una de las estrofas del exitoso hit “Tusa” en su versión en inglés. La canción de Karol G y Nicki Minaj suena también en las radios de Estados Unidos, pero de una forma más sencilla para que pueda ser coreada en las fiestas norteamericanas.

Un video publicado en Twitter se hizo viral, después de que usuarios se percataran que las radios estadounidenses hacen sonar una versión alterna del tema. En el corto clip se escucha a la propia Karol G cantar “Tusa” traducida al inglés; sin embargo, no se pudo escuchar la voz de Nicki Minaj, quien originalmente hace la estrofa de rap… ¿Rapeará en español esta vez?

Hasta el momento, la cantante de reguetón no ha confirmado el lanzamiento de la canción en inglés para Latinoamérica. Sin duda, sus seguidores consideran que ninguna supera a la creación original, ya que se basa en una palabra en español que pertenece a la jerga colombiana. “Tusa” se acerca al significado de despecho.

¿CÓMO SE HIZO “TUSA”?

Karol G explicó que cuando escuchó la canción por primera vez no tuvo interés en cantarla. A partir de ello, “Tusa” pasó por otros artistas, pero a nadie le gustó al grabarla. La intérprete colombiana volvió a escucharla un corto tiempo después, y decidió trabajar en ella junto a la rapera estadounidense Nicki Minaj.

“Sonaba como un cuadro del renacimiento, yo escuchaba la canción y esos violines me hacían pensar que estaba en el castillo de Versalles, en París. Me encantó, la grabé”, dijo en un video para Genius.

La canción inicialmente estaba dirigida al público de Colombia, pero la melodía pegajosa encantó a la gran mayoría de latinoamericanos. Ahora, también ha llegado a Estados Unidos con las letras cambiadas al inglés, pero con la misma esencia que tiene “Tusa”.

Te sugerimos leer