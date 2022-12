Mon Laferte se presentará el próximo 3 de marzo en Lima con el concierto 'Gracias totales'. | Fuente: EFE

La cantante chilena Mon Laferte, conocida por grandes éxitos como “Tu falta de querer”, volvió a sorprender en la Quinta Vergara en la más reciente edición del festival Viña del Mar que se viene desarrollando en Chile.

La artista, conocida por sus críticas al gobierno de Sebastián Piñera, fue ovacionada por miles de personas en medio de consignas políticas con alusiones a la desigualdad y al atropello a los derechos humanos durante el estallido social que inició en octubre del año pasado.

La ganadora de dos Latin Grammy se hizo con dos gaviotas, de plata y de oro, y anunció que las donará a una fundación. “Como símbolo de que Chile está en un momento muy especial, difícil, a modo significativo yo voy a entregar mi gaviota. Yo no quería venir a celebrar un festival. Se la voy a dar a alguien que necesite (...) El cariño ya me lo llevo. Esto no es una ofensa, para nada”, afirmó la cantante.

Laferte será parte de la celebración “Gracias totales”, el gran espectáculo que traerá de regreso la música y el espíritu de Soda Stereo al Perú, junto a una serie de artistas invitados que estarán presentes en el Estadio Nacional de Lima este 3 de marzo.

Además de Mon Laferte, llegarán a Lima los mexicanos Rubén Albarrán (Café Tacuba) y León Larregui (Zoé), así como los argentinos Gustavo Santaolalla, Richard Coleman y Adrián Dárgelos (Babasónicos), quienes compartirán escenario con Charly Alberti y Zeta Bosio, miembros originales de Soda Stereo.

“Gracias totales” será la primera gira en más de una década para la banda, una de las más importantes de la historia de América Latina. Este concierto, que marcará el punto final de una larga carrera que se remonta a 1984, será una oportunidad única para revisitar la obra de la banda y homenajear a Gustavo Cerati junto a sus fanáticos. La cita es este 3 de marzo en el Estadio Nacional de Lima. Las entradas están disponibles en Teleticket.

Te sugerimos leer