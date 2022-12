Tomorrowland ofrecerá concierto virtual por Año Nuevo. | Fuente: Twitter

Tomorrowland trae este 31 de diciembre una mágica celebración de Año Nuevo para cerrar un año excepcional y en cuenta regresiva para el comienzo del 2021.

Este festival digital único en la noche más grande del año comenzará a las 8 p.m. (hora local en los 27 husos horarios del mundo), dando a la gente de todo el mundo, desde Fiji a Hawái, desde Tokio a Santiago, la oportunidad de terminar este año con una increíble celebración.

“Tomorrowland 31.12.2020” reunirá a más de 25 de los mejores artistas del planeta que actuarán en cuatro hipnotizantes escenarios digitales en el nuevo Brand-new digital NAOZ: Armin van Buuren, Charlotte de Witte, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Duck Sauce, Joris Voorn, Kölsch, Lost Frequencies, Major Lazer, Meduza, Skrillex, Tchami, Tiësto y muchos más. La venta de entradas ya se encuentra a la venta a través de su página web.

Este evento quiere ofrecer a los habitantes del mañana de todo el mundo una noche para recordar, todo desde la comodidad de su hogar y accesible en todos los dispositivos (PC, laptop, smartphone o tablet).

Continuando con el éxito del primer festival digital de Tomorrowland, Tomorrowland Around the World -registrado en el documental the behind-the-scenes: Never stop the music - The Creation of Tomorrowland 2020- el festival vuelve a utilizar la mejor tecnología del mundo en diseño 3D, producción de vídeo y efectos especiales para reunir una experiencia espectacular en la noche más grande del año.

LINE UP

Armin van Buuren

Artbat

Boys Noize

Brennan Heart

CamelPhat

Charlotte de Witte

Coone

Da Tweekaz

David Guetta

Dimitri Vegas & Like Mike

Diplo

Duck Sauce

D-Block & S-te-Fan

Excision

Jack Back

Kölsch b2b Joris Voorn

Lost Frequencies

Maceo Plex

Major Lazer

Meduza

Skrillex

Snoop Dogg aka DJ Snoopadelic

Sub Zero Project

Tchami

Tiësto

Sobre Tomorrowland 31.12.2020

Jueves 31 de diciembre de 2020, entre las 20:00 y las 03:00 (8 p.m. - 3 a.m.) hora local.

Un festival digital único en la noche más grande del año, a partir de las 20:00 (8 p.m.) hora local en las 27 zonas horarias del mundo.

En NAOZ - el lugar digital.

Disponible para personas de todas las edades y lugares.

Disfrutalo en exclusiva en tomorrowland.com

La venta de entradas ya está disponible bit.ly/TomorrowlandNYE