María Becerra debuta en la música con dos colaboraciones junto a Tini Stoessel y Rauw Alejandro. | Fuente: Composición

La artista argentina María Becerra irrumpió esta semana en la música latina con dos grandes colaboraciones que marcan su gran entrada en la escena internacional, apadrinada por estrellas del género urbano de la talla de Martina ‘Tini’ Stoessel, Lyanno y Rauw Alejandro. "Estoy muy emocionada y agradecida con la posibilidad de hacer música con artistas como ellos y otros, que me han presentado a su público", dijo Becerra a EFE a través de una videollamada, en la que habló del remix de su éxito "High" y su participación en el de "En tu cuerpo". "Las dos canciones por casualidad salieron de forma simultánea y no lo puedo creer. Me siento muy afortunada", expresó la artista de 20 años, quien está convencida de que los meses de septiembre son los mejores para su carrera. En septiembre de 2019 lanzó su primera producción bajo el título de "222", que contenía las tres primeras canciones que sacó profesionalmente "Nada de amor", "Dime como hago" y "Tu lady".

Luego, ese mismo año, vino "High", una canción que logró ponerla en el grupo de las nuevas artistas destacadas. En 2020 vinieron "Tú me lo haces fácil", "Perdidamente" y "Moon", una colaboración con Dani, antes de los dos temas de lanzados este mes.El remix de "High" consiguió 10 millones de visualizaciones en cuatro días mientras que el de "En tu cuerpo" tiene casi seis millones.

Son cifras nada despreciables en el universo súper poblado de la música urbana, en especial en un fin de semana en el que salieron producciones como "ENOC", el nuevo disco de Ozuna, y el remix de "Relación", el gran éxito del verano en TikTok."El apoyo que nos han dado es muy lindo, en especial porque es un respaldo a trabajos entre amigos", destacó la joven, quien comenzó en la música con versiones de temas de moda en las redes sociales y en YouTube.

PODER FEMENINO

"High" ha sido hasta ahora la canción más internacional de Becerra y la artista está consciente de que el remix la ha llevado "a un nuevo nivel". "Cuando me puse a pensar a quién quería para la colaboración sabía que era un tema que funcionaría muy bien solo con mujeres, aunque todavía no puede creer que Tini le haya dicho que sí", recordó. Luego llegó al grupo la española Lola Índigo. "Soy fan de las dos. Con Tini me había cruzado en eventos musicales", recordó sobre la relación con la cantante argentina que creció cuando hicieron juntas el video en Buenos Aires donde la pasaron "genial" y la química logró trascender la pantalla. "Con Lola la amistad comenzó con DMs (Mensajes directos) en Instagram. Para preparar la colaboración nos comunicamos varias veces las tres. Me muero de las ganas de que estemos juntas", indico, con la esperanza de que el encuentro se produzca pronto y puedan presentar el tema en vivo sobre el mismo escenario. "El mensaje es que las mujeres podemos crear cosas increíbles juntas. Que la competencia en nosotras lo único que hace es sacarnos poder", subrayó. Es algo que también extiende a los artistas de su país pues considera que la creciente unión es la que está ayudando a que cada vez más argentinos se conozcan fuera de sus fronteras.

UN ESPACIO URBANO

El sueño de Becerra es abrirse camino entre los artistas urbanos latinos. La colaboración de "En tu cuerpo" incluyó además de Rauw Alejandro y Lyanno, a Lenny Tavárez, tres de los nuevos artistas más de populares del momentos. "Son muy generosos al presentarme a su público", indicó la artista, quien ya tiene más de 1,7 millones mensuales de escuchas en Spotify y 2,8 millones de seguidores en Instagram, además de 1,1 millones en TikTok. "Mis fans son lo máximo y sé que los van a apoyar a ellos con el mismo cariño que me dan a mí y son en los que he pensado mientras voy preparando mi próximo disco, que ya viene en camino", afirmó. (Con información de EFE).

Te sugerimos leer