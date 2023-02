La cantante Taylor Swift anunció que lanzará en abril una nueva versión de su álbum 'Fearless'. | Fuente: AFP

La cantante Taylor Swift anunció que planea lanzar en abril una nueva versión de su segundo álbum "Fearless", cumpliendo así con su promesa de grabar de nuevo sus primeros seis discos para tener el control de sus derechos.

La artista, de 31 años, avanzó también que el sencillo principal del disco, el exitoso "Love Story (Taylor's Version)", será publicado en unas horas.

"La forma en la que escogí hacer esto espero que ayude a iluminar de dónde vengo", explicó Taylor Swift en un comunicado. "Este proceso ha sido más satisfactorio y emotivo de lo que podría haber imaginado y me ha convencido todavía más para volver a grabar toda mi música", afirmó.

Además de los 20 temas incluidos originalmente en el álbum de 2008 "Fearless" -que incluye los éxitos "You Belong With Me" y "Fifteen"-, la cantante incluirá seis más "nunca antes publicados" en esta nueva versión del álbum que debe lanzarse el 9 de abril.

LA LUCHA POR EL CONTROL DE LOS MASTERS

A mediados de 2019, la estrella comenzó una lucha pública con el magnate de la industria Scooter Braun después de que su compañía adquiriera el sello discográfico al que antes pertenecía Swift, dándole una participación mayoritaria en los 'masters' de sus seis primeros álbumes.

La acalorada disputa, junto a la determinación de la cantante por volver a grabar esos discos, abrió una discusión sobre quién es el dueño del trabajo de un artista, además de las condiciones en las que los jóvenes talentos firman sus contratos.

El propietario de los lucrativos 'masters' -material único usado para crear vinilos, CD y copias digitales- tiene potestad para determinar cómo se venden y se reproducen las canciones. Las compañías discográficas suelen conservar estos derechos.

Taylor Swift afirmó que había tratado activamente de retomar el control de sus 'masters', pero en noviembre de 2020 dijo que se había enterado de que los derechos de sus primeros seis álbumes habían sido vendidos a la compañía Shamrock Holdings, por supuestamente más de US$ 300 millones.

El sello de Nashville Big Machine publicó "Fearless" en 2008, que le daría cuatro Grammys a la cantante, incluyendo el de Mejor Álbum del Año. Ella ahora tiene un nuevo gran contrato con el grupo Universal Music que le dio el control de sus 'masters' de ahí en adelante. (AFP)

