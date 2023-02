Susan Ochoa presenta nueva canción por el Día de la Madre. | Fuente: Difusión

La cantante Susan Ochoa presenta este martes 5 de mayo la canción "No me dejes sola", la cual será publicada en su cuenta oficial de YouTube.

Asimismo, el tema estará dedicado para todas las madres de familia que se encuentran luchando en primera línea contra la pandemia del coronavirus.

Precisamente, la intérprete que ganó dos gaviotas de plata en Viña del Mar 2019 lanza la canción "No me dejes sola" en el mes en que se celebra el Día de la Madre en el Perú.

“Esta es una canción de mi autoría, espero les guste y la puedan hacer suya, sobre todo puedan entender la letra y poder reflexionar en el mensaje que quiero brindar, esta contextualizada desde una perspectiva cuando una persona pierde a su madre y quisiera, aunque sea por un minuto tenerla de regreso para poder decirle y demostrarle cuanto la ama, esta canción es mi homenaje a todas esas madres que lo entregan todo por nosotros” declaró recientemente Susan Ochoa.

“Quiero que me beses. Quiero que me abraces. Quiero que me envuelvas. En tus brazos madre” así le canta Susan Ochoa a las madres peruanas en esta canción que tendrá su estreno el martes 5 de mayo.

De esta manera “No me dejes sola” se convierte en la tercera canción compuesta por Susan tras el lanzamiento de su disco debut, gracias al cual su nombre ha pasado a ser reconocido internacionalmente.

Cabe mencionar, que Susan continúa produciendo más temas inéditos, composiciones que eventualmente pasarán a formar parte de su ya esperado segundo disco.

Te sugerimos leer