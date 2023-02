5 cosas que debes saber del show que darán Jennifer Lopez y Shakira. | Fuente: EFE

Este domingo 2 de febrero, Jennifer Lopez y Shakira brindarán un show en el intermedio de la final del campeonato de la Liga de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés). En esta ocasión se enfrentarán los equipos Kansas City Chiefs (AFC) y San Francisco 49ers (NFC).

El evento conocido como Super Bowl se realizará en el Hard Rock Stadium de los Dolphins de Miami y se prevé que millones de personas lo sigan en vivo desde distintas partes del mundo, por ello, los 12 minutos de espectáculo que darán las cantantes latinas será lo más esperado.

Conoce cinco cosas del gran show del Super Bowl 2020 que estará a cargo de Jennifer Lopez y Shakira:

EL MENSAJE

En la conferencia de prensa que las artistas ofrecieron el último jueves, destacaron que su show será un paso más para "redefinir el concepto de la edad, la fuerza, la disciplina y qué significa ser una mujer latina".

"Los dos equipos en el Super Bowl son liderados por mujeres. Dos mujeres, dos latinas están en el medio tiempo. Ese ya es un mensaje de empoderamieto a todas las niñas que nos estén viendo", añadió Jennifer Lopez.

KOBE BRYANT

Tras la tragedia en la que el basquetbolista Kobe Bryant y su hija perdieron la vida, Jennifer Lopez y Shakira anunciaron que en el show del Super Bowl 2020 habrá un homenaje al deportista de la NBA.

"Todos recordaremos a Kobe el domingo y celebraremos la vida y la diversidad en este país. Estoy segura de que estaría muy orgulloso de ver el mensaje que estamos tratando de transmitir en el escenario ese día", dijo Shakira.

EL COSTO DEL SHOW

Se estima que los costos de producción varían desde cientos de miles hasta más de diez millones de dólar. Cabe señalar que los gastos incluyen los viajes, hoteles, viáticos, honorarios de músicos de soporte y bailarines, es decir, el paquete completo para la producción y que así el evento del Super Bowl salga magnífico.

¿CUANTO COBRAN J.LO Y SHAK?

Ni Jennifer Lopez ni Shakira recibirán un pago por el espectáculo que darán en el Super Bowl, sin embargo, la NFL les da un salario mínimo a los artistas que se presentan en el evento y cubren el total de la producción.

Asimismo, aunque la NFL no tenga un presupuesto para el salario de las artistas, sí hay una ganancia en cuanto a publicidad y mercadotecnia para los cantantes.

LOS ENSAYOS

A través de sus redes sociales, las Jennifer Lopez y Shakira han revelado lo que se viene en el Super Bowl. La intérprete colombiana se ha puesto en manos de su entrenadora personal, Anna Kaiser, quien le ha impuesto un régimen de ejercicios súper completo para estar lista en el ansiado día.

“Practicando en mi nuevo set de batería", escribió Shakira al pie de una fotografía en la que aparece tocando una batería, instrumento musical que incorpora en sus conciertos y en temas como 'Que me quedes tú', que se hizo un clásico en los 2000.

En tanto, Jennifer Lopez publicó un video en el que aparece junto a su equipo anotando una nueva idea para el Super Bowl. “¿pueden adivinar porqué estoy tan emocionada?”, escribió la diva del Bronx.

En el clip, se puede escuchar a lo lejos una estrofa de Jenny from the block ('dont be fool by the rocks that i got'), mientras que Jennifer Lopez hace un movimiento con las manos como si tocara una batería.

Te sugerimos leer