La cantante cubano-estadounidense Camila Cabello y el canadiense Shawn Mendes encabezaron el podio de la categoría de canciones más escuchadas en Spotify, en el 2019, gracias a su éxito “Señorita”.

La plataforma líder de música publicó sus estadísticas del año, que sitúan al tema compuesto por el tándem Cabello-Mendes como el más oído al ser reproducido 1.000 millones de veces, convirtiéndose así en la favorita de miles de seguidores.

Si bien no hay artistas latinos en la lista de las canciones más oídas de 2019, es notoria la inclinación de los gustos del público por ritmos urbanos como el country rap y el pop de artistas que se encuentran en los inicios de su trayectoria, como es el caso de Billie Eilish, cuya canción “Bad Guy” ocupó el segundo lugar con 990 millones de transmisiones.

Curiosamente, “When We All Fall Asleep Where Do We Go”, disco debut de la artista de 17 años, también se alzó como el disco más popular del año.

ARIANA GRANDE, POST MALONE, LIL NAS X

No es una sorpresa la popularidad de “Sunflower”, soundtrack de la película "Spider-Man: Un nuevo universo", compuesta por el cantante estadounidense Post Malone, quien logró posicionarse en el tercer lugar de esta categoría. El rapero, además, encabeza la nómina de los artistas más escuchados de 2019.

A esta canción le sigue otra artista favorita en la lista de los artistas más oídos. Se trata de Ariana Grande, quien con su tema “7 Rings” no solo actualizó el antiguo vals “My Favourite Things”, sino también llegó a posicionarse en un cuarto lugar.

En un quinto lugar, pero no por ello menos sonada, se ubica “Old Town Road” de Montero Lamar Hill, mejor conocido como Lil Nas X, que la creó en colaboración con Billy Ray Cyrus, papá de Miley Cirus. El sencillo, vale recordar, batió un récord al colocarse como número 1 de la lista Billboard Hot 100 durante 17 semanas consecutivas, superando la anterior marca de Luis Fonsi con "Despacito" y Mariah Carey con "One Sweet Day".

