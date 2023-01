Mel C se mostró agradecida por su paso por las Spice Girls. | Fuente: Instagram

"Emocionada" por la acogida del público a la última gira de reunión de las Spice Girls, Melanie C reivindica la importancia histórica de la banda femenina que rompió récords y moldes en los años 90 y tras la que se convirtió en la exintegrante con una carrera musical más sólida.

"Nunca, de ninguna manera (me arrepentí de ser parte de las Spice Girls). Como todo el mundo en esta vida, tuve mis altos y bajos, pero me siento muy agradecida por aquella etapa y porque me permitió seguir después con este sueño de la música", certifica la intérprete y compositora.

El grupo vendió más de 85 millones de copias de sus álbumes para convertirse en la banda femenina de mayor éxito de todos los tiempos con éxitos como "Wannabe".

"Hay muchas jóvenes artistas de ahora que en su momento fueron seguidoras del grupo y eso nos enorgullece. Siento que ayudamos a las mujeres a conseguir sus metas en la industria musical en la medida en que probamos que se podía conseguir", valora Melanie Chisholm.

Spice Girls rompió récords y moldes en los años 90, su vigencia continúa con una gira a la que asistieron millones. | Fuente: Instagram

REENCUENTRO

Lo que parecía una operación de márketing bien dirigida, con cinco chicas y personalidades contrastadas, se convirtió en una historia que, cada cierto tiempo, regresa a la vida en medio de una gran expectación. "Nos hemos dado cuenta del impacto que tuvimos en las vidas de mucha gente, por eso es casi una obligación volver a brindarles estos momentos", señala la artista.

Lo dice poco antes de reconocer que tuvo sus reservas al último reencuentro de las Spice Girls para celebrar una gran gira por Reino Unido e Irlanda junto a tres de sus cuatro excompañeras, con la única ausencia de Victoria Beckham.

"Por supuesto que tuve dudas. Los tiempos cambian, las personas cambian y lo último que habíamos hecho juntas fue lo de los Juegos Olímpicos, que resultó algo increíble. Estaba asustada de no hacer algo tan grande como aquello", confiesa Melanie C. La respuesta volvió a ser un éxito que congregó a cerca de 700.000 espectadores en solo 13 conciertos.

Finalizada la gira, vuelve a ser Melanie C, con una trayectoria personal sólida: la creación de su propio sello discográfico, 20 millones de discos vendidos y 12 números 1 en su país que la convierten en la británica que más veces ha alcanzado esa posición en listas.

"Cada una de nosotras teníamos nuestros intereses definidos. En el caso de Victoria, por ejemplo, estaba la moda. Para mí siempre fue la música, que es mi pasión", destaca. (EFE)