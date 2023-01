Shawn Mendes lanzó su esperado cuarto disco, titulado 'Wonder'. | Fuente: Universal Music Group

Shawn Mendes lanzó este 4 de diciembre “Wonder”, su esperado y cuarto álbum de estudio, cuyo anticipo sus seguidores pudieron oír el pasado 20 de noviembre, cuando los sorprendió con “Monster”, canción hecha en colaboración con su compatriota Justin Bieber.

Este nuevo disco marca una nueva era en la carrera musical del artista canadiense y llega al mundo bajo su casa disquera Island Records. Los días previos a su lanzamiento, la noticia de la salida de esta propuesta se ubicó en el top de las tendencias en redes sociales.

"Escribí un álbum. Se llama 'Wonder'. Realmente siento como si un pedazo de mí hubiera sido escrito en papel y grabado en la canción. Traté de ser tan real y honesto como siempre lo he sido. Es un mundo y un viaje, un sueño y un disco que he querido hacer durante mucho tiempo", dijo en declaraciones recogidas por su discográfica.

“Wonder” cuenta con 12 canciones, además de la ya citada “Monster”: "Intro", “Wonder”, "Higher", "24 Hours", "Teach Me How To Love", "Call My Friends", "Dream", "Song For No One", "305", "Always Been You", "Piece Of You", "Look Up At The Stars" y "Can't Imagine".

Como se recuerda, Shawn Mendes (Canadá, 1998) inició su trayectoria musical 2014 con un tema homónimo que después de un año dio como resultado su primer disco, titulado “Handwritten”, y más adelante “Illuminate” (2016) y “Shawn Mendes” (2018). Todos ocuparon primeros lugares en el mercado norteamericnao.

Gracias a sencillos de gran éxito, como “Stitches” o su conocido “Señorita”, que cantó junto a su actual pareja Camila Cabello, el cantante cuenta con más de 20 millones de copias vendidas, además de visitas a su canal de YouTube por encima de los 8 000 millones.

Más recientemente, Mendes fue nominado a un Grammy, en la categoría de Mejor interpretación de grupo o dúo pop, gracias a la canción que realizó de la mano de Cabello. En su gira más reciente, agotó las entradas para su primer espectáculo en su ciudad natal de Toronto.

