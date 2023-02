Selena Gomez lanzará un disco con canciones totalmente en español. | Fuente: AFP

Selena Gomez confirmó que lanzará en marzo un disco con canciones totalmente en español. Como aperitivo, presentó "Baila conmigo", el segundo sencillo del álbum, una colaboración con el artista urbano Rauw Alejandro.

La artista también dio a conocer la portada del álbum llamado "Revelación", que está siendo editado por Interscope, la disquera de la cantante, y saldrá al mercado el 12 de marzo de forma digital y física.

"Trabajar con Rauw fue diferente porque nos tocó hacerlo separados por la pandemia (de COVID-19). Incluso hicimos el video separados, pero quedó muy bien", indicó Gomez en un video grabado para Efe.

Dos semanas atrás, lanzó "De una vez", su primer sencillo en español, tras casi una década sin cantar en esta lengua, que la cantante y actriz ha descrito como un abrazo a "su herencia como orgullosa latina".

La cantante abraza hoy su herencia como una orgullosa latina. Para ella era importante unir fuerzas con algunos de los creadores latinos más influyentes de la industria, para así comunicar la visión más pura posible, lo que se reflejará en su nuevo álbum "Revelación".

ÉXITO EN LA MÚSICA

Nacida en Texas (EE.UU.) de padre mexicano, Selena Gomez cuenta, a sus 28 años, con un sólida carrera en el mundo de la música, el cine y la televisión -comenzó en el Disney Channel-, sin olvidar su labor como productora ejecutiva y activista social. Como latina ha sido galardonada con reconocimientos como el "Premio de las Artes" en los 33° Premios de la Herencia Hispana.

Respecto a su carrera musical, con su anterior álbum, "RARE", logró su primer número 1 en el Billboard Hot 100 con el sencillo "Lose You To Love Me", y el álbum debutó también en el puesto más alto en la lista Billboard 200.

De hecho "Lose You To Love Me" se convirtió en el tema que más rápido alcanzó el nivel platino de ventas en su carrera, con más de 1.600 millones de reproducciones acumuladas globalmente. (EFE)

Te sugerimos leer