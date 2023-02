Sandra Echeverría Sandra Echeverría se centra en la música con la presentación del primer tema de su nuevo disco. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Olga Laris

La cantante y actriz mexicana Sandra Echeverría cumple su sueño de dedicarse de lleno a la música con la presentación del primer tema de su nuevo disco con canciones inéditas, que es solo una prueba del espacio que las mujeres están labrando en el género regional mexicano."Es un mundo más de hombres (el género regional), pero se está abriendo poco a poco y creo que hay oportunidad en todos lados, pero hay que luchar por ese lugar también. Yo lo hago por la pasión que le tengo a la música mexicana, si me hubiera ido por algo de moda me hubiera ido por reguetón", asegura en entrevista con EFE."Desaparecer" es el tema que encabeza esta "nueva etapa musical" que Sandra Echeverría explora y es una mezcla de pop con música tradicional mexicana, pero sobretodo es un himno de fuerza femenina."Ya teníamos casi todo el disco terminado y al final Jaime Flores (compositor) apareció con esta canción y nos encantó. La produjo Nabález, un compositor colombiano y cuando nos la entregó terminada nos volvió locos a todos y dije va, esta va a ser nuestra punta de lanza", rememora Echeverría.

13 canciones inéditas

Según Sandra Echeverría, el trabajo con el compositor colombiano fue clave para el sonido tan fresco y actual que tiene la canción y revela que el segundo sencillo de su lista precisamente será una colaboración con Nabález, quien también es cantante.Echeverría además destaca por su habilidad en la composición y en este álbum lo demuestra en cuatro de las 13 canciones que lo conforman.No obstante, personalidades como Lucía Covarrubias, Pablo Todd, Arturo Munguía, María Bernal, Ángela Dávalos, entre otros, fueron parte de la cuestión creativa del proyecto."Escribí cuatro temas, competí con muchos autores pero al final la intención era tener un gran disco, no me iba a poner necia. Uno de mis temas es con Mario Domm, que él no escribe con mucha gente y eso para mí fue un privilegio", presume la cantante.

Actriz por accidente

El disco está terminado y es resultado de "un largo año de trabajo", en el que Sandra Echeverría decidió enfocarse "al 100% en el ámbito musical", luego de una amplia carrera como actriz con proyectos como "El clon" (2010), "La usurpadora" (2019) o "La bandida" (2018)."La música mexicana fue mi primera pasión en la vida pero por cuestiones de la vida me desvié a la actuación, una disquera me dijo el hacer novelas me daría proyección y que solo así me grabarían un disco, así que fue un poco obligado, soy actriz por accidente", revela.En el 2019, Echeverría presentó "Instinto", un disco de música ranchera en donde la cantante de 36 años versionó temas icónicos de la música mexicana con canciones como "Qué me vas a dar" y "Costumbres".A partir de entonces tuvo oportunidad de cantar en escenarios tan grandes como el Auditorio Nacional de la Ciudad de México con Bronco, y otros cuantos recintos en Estados Unidos.Esa experiencia la dejó con ganas de más y ahora no piensa volver a dejar su sueño atrás por lo que se prepara para ir mostrando cada dos meses música nueva."Es momento de darle el tiempo y el foco que necesita a mi música", cuenta.

Un año lleno de oportunidades

El 2020 le sentó bien a la cantante, pues además de tener oportunidad de alimentarse mejor y cuidar de sí misma, Sandra Echeverría fue parte de programas como "Tu cara me suena", que actualmente se transmite por Las Estrellas, en donde pudo unir sus talentos en la música y la actuación para imitar a grandes figuras."Me encanta imitar, pero solo lo hacía con la familia, cuando surge esta oportunidad pensé que era una gran opción para mezclar mi mundo actoral con el musical, y para que la gente viera que de verdad sí canto", apunta.Además, este domingo estará presente en Las Estrellas como parte del especial del día de las madres "Madres divinas", para hablar de la maternidad y presentar su nueva canción. (Con información de EFE).

