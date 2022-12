La nueva colaboración de Rosalía y Travis Scott se estrenó en todas las plataformas digitales. | Fuente: Sony/EFE

Rosalía y Travis Scott presentaron hoy su nuevo tema "TKN", una novedad para sus seguidores en tiempos de cuarentena. La colaboración con el rapero estadounidense se estreno en todas las plataformas streaming de música, y su videoclip puede ser visto en YouTube.

El video oficial de la canción "TKN" muestra colores vibrantes y es protagonizado por niños de todas las edades, y llega tras un único aviso previo en su cuenta de Instagram y Twitter, que provocó una enorme revolución entre los fans de la española. Como se recuerda, esta es una colaboración my pedida luego del lanzamiento de "Highest in the room".

Rosalía no se detiene ante la cuarentena que se vive en diversos lugares del mundo. Y se trata de la tercera canción estrenada por la cantante en el 2020, luego de "Juro que" y la mencionada "Dolerme".

De acuerdo explican Rosalía y Travis Scott, el tema "TKN" hace referencia a "que la confianza real solo se gana con el silencio".

Al igual que "Malamente" o "Pienso en tú mirá", el vídeoclip del nuevo tema está producido por el sello discográfico barcelonés CANADA y dirigido por Nicolás Méndez, el título del tema hace referencia a que la confianza real solo se gana con el silencio.En el videoclip, que fue rodado en Los Ángeles antes del coronavirus, se puede ver a Rosalía y a Scott rodeados de niños pequeños con los que la catalana comparte confidencias, los baña, peina y juega con ellos, e incluso les coge en brazos, como si se tratara de una familia numerosa que compone una especie de mafia con niños bailarines."Cosas de familia no la tienes que escuchar/los capos con los capos y yo soy la mamá/ los secretos solo con quien puedas confiar/ más te vale no romper la Omertà/ hay niveles para todo en esta vida/ no jodemos con personas desconocidas/ni un amigo nuevo ni una herida/ ni un amigo nuevo ni una herida/ TKN", canta en la letra de "TKN".

Asimismo, rinde un pequeño homenaje a Pedro Almodóvar con el que trabajó en "Dolor y Gloria", al afirmar en uno de los versos de la canción: "Vestida de negro, como Kika".En el comunicado de Sony, Rosalía apunta que se siente "feliz" por colaborar con Travis Scott, ya que es un artista al que siempre ha admirado. Además, la española dice sobre el single que no hay "mejor" momento que este para lanzar el tema: "Después de tantos meses encerrados echando de menos la libertad (…) espero que os llene de energía, de fuerza y os haga bailar". (EFE)

Te sugerimos leer