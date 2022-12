Rosalía presenta su nuevo video 'Aute Cuture'. | Fuente: YouTube

El fenómeno Rosalía es imparable. A un año del lanzamiento de uno de sus primeros sencillos “Malamente” y en medio del éxito de su colaboración con el reguetonero J Balvin, “Con altura”, la española presenta un nuevo video de la canción “Aute Cuture”, un juego de palabras a partir de la expresión francesa “Haute Couture”, que se traduce en “alta costura”.

El tema, escrito por Rosalía junto a y la autora española Leticia Sala, retrata a una mujer que, tras superar un desengaño amoroso, aprovecha la seguridad que tiene en sí misma para proyectarla en su pasión por el estilo y la moda.

El video, dirigido por Bradley y Pablo a partir de una idea de Rosalía, cuenta la historia de una “pandilla de belleza mística” que llega a la ciudad para hacer justicia y, claro está, poner a todo el mundo a bailar.

A pocos días del estreno del videoclip, la cantante utilizó su cuenta de Instagram para recordar que se ha cumplido un año desde el lanzamiento de “Malamente” y que ha arriesgado todo por este proyecto.

“Ha sido un año en el que he intentado no dejar escapar una sola oportunidad y trabajar durísimo. Estoy super agradecida por todo lo que me ha venido y todas las personas que me han ayudado (…). Mi música ni nada de esto tendría sentido sin vosotros”, escribió.

Este nuevo ideo llega después de sus espectaculares presentaciones en los festivales de Coachella y Lollapalooza y del reconocimiento de la revista Time a su tema “Con altura” como una de las 10 mejores canciones del 2019.

