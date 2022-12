Residente, Ricky Martin y Bad Bunny en la presentación de 'Cántalo' en los Latin Grammy 2019. En su EP 'PAUSA', el famoso cantante incluye esta colaboración de tonos urbanos. | Fuente: Instagram/@ricky_martin

Ricky Martin acaba de estrenar “PAUSA”, su nuevo EP en esta cuarentena, donde ha encontrado la inspiración para compartir su talento con figuras tan diversas como Sting, Pedro Capó, Carla Morrison y más. A finales del año pasado, el cantante puertorriqueño dio un adelanto de este trabajo con “Cántalo”, la colaboración urbana y salsera con Bad Bunny y Residente.

En los Latin Grammy 2019, se demostró el resultado musical de un compromiso de lucha que se forjó en las protestas contra el gobernador Ricardo Rosselló en Puerto Rico. Los cantantes Ricky Martin, Bad Bunny y Residente se montaron sobre un camión y lideraron las movilizaciones que estaban muy cerca de explotar contra un régimen que se burló del pueblo.

Tanto Ricky como René, casi contemporáneos, y Benito, de 26 años, acudieron a su país para pedir la renuncia de Roselló, tras la difusión de unos chats homofóbicos y misóginos. El ícono del pop latino y dos cantantes de música urbana —para pesar de sus más grandes críticos— levantaron las banderas LGTBI y de Puerto Rico encima para exigir respeto.

“Yo soy fanático de ellos. Veo todo lo que hace Bad Bunny y se lo aplaudo todo. Es todo tan refrescante, y sale con algo innovador. Vienen con un instinto muy mágico que me gusta ver. Comparto con ellos lo que yo he vivido, lo que me funciona, lo que no me funciona, pero yo creo que están haciendo”, dijo Ricky Martin a RPP Noticias.

En medio de la conversación por el lanzamiento de “PAUSA”, discutió la importancia de esta nueva generación de cantantes del género urbanos, especialmente el reguetón —como el exitoso Bad Bunny­— en la actualidad. La sociedad avanza tan rápido que ser un ídolo también se convierte en activista, más allá de solo enviar un mensaje de apoyo desde la distancia.

En medio de la cuarentena, Ricky Martin habla sobre el impacto del reguetón, y cantantes como Bad Bunny, en las nuevas generaciones. | Fuente: Sony Music

“Qué bueno que son directos, no tienen filtros y es la naturalidad de una generación que simplemente dice las cosas como las entiende”, apuntó Martin. “Y no debe haber ningún problema con eso. Nada de hipocresía y que tengan los pantalones bien puestos en su sitio para hablar de sus necesidades”.

A inicios del año, Ricky Martin, Mon Laferte, Pedro Capó y otros artistas plantaron la cara frente a un Chile azotado por las protestas contra el presidente Sebastián Piñera y los abusos policiales, durante el festival Viña del Mar 2020.

El mundo cambia, la violencia no se acepta y lo apolítico no existe. “Se paran en una protesta si es necesario. Practican su democracia, me gusta que tengan un punto de vista”, concluye sobre la nueva generación del reguetón.

EL DATO

Ricky Martin estrena su nueva producción musical “PAUSA”, donde muestra colaboraciones con Sting, Residente, Bad Bunny, Diego “El Cigala”, Pedro Capó y Carla Morrison. Ya está disponible para escuchar en todas las plataformas digitales.

El artista puertorriqueño no siguió el proceso tradicional para la publicación de un álbum para no esperar semanas, y decidió estrenarlo en plena cuarentena.

Te sugerimos leer