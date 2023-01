Juan Luis Guerra y Ricardo Montaner protagonizan el videoclip de su tema 'Dios así lo quiso'. | Fuente: Difusión

Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra se unieron por primera vez para lanzar "Dios así lo quiso", un tema en el que han unido sus voces en un dúo que marca un hito en sus respectivas trayectorias. El videoclip de esta canción de amor se estrenó este 9 de abril en YouTube.

El sencillo fue compuesto originalmente por el propio Montaner, los hermanos Jonathan y David Julca, su yerno Camilo y el músico venezolano Yasmil Marrufo. "En el estudio empezó a surgir algo que no tenía ni un por qué... ni la teníamos muy clara de lo que estábamos buscando", dijo el cantante en un comunicado de prensa.

"Sabíamos que lo que yo quería era una canción de amor siguiendo los fundamentos de este nuevo álbum dedicado al amor, del sentimiento profundo que una persona puede tener por su pareja", añadió el artista.

Con el tiempo, “Dios así lo quiso” fue tomando una cadencia de cumbia caribeña. “Una vez que le monté la voz, todos me decían: 'Esta canción a dúo con Juan Luis [Guerra] sería espectacular. La idea tuvo lugar en mi corazón primero, porque soy un fan de toda la música de Juan Luis. Lo conozco de hace mucho tiempo y es un hermano que mi familia y yo queremos mucho”, sostuvo Ricardo Montaner.

El encuentro de dos grandes artistas

Ricardo Montaner se tomó el atrevimiento de escribirle a Juan Luis Guerra. “Le mostré el tema y le dije que soñaba con poder hacerla con él. Juan Luis no me dejó terminar, literalmente, no me dejó terminar. Me dijo que estaba encantado con la canción y por supuesto me dijo que sí”, recordó el cantautor.Por su parte, Juan Luis Guerra expresó que le gustó la ternura de la canción y su hermosa melodía. “Es un homenaje a la unión de un hombre y una mujer que Dios había planificado antes de que se conocieran. Con razón dice la palabra que ‘todos nuestros días ya estaban planificados, aunque no existía uno solo de ellos’”, dijo.Asimismo, el dominicano indicó que compartir con Ricardo Montaner es motivo de "mucha alegría". "Transmite gozo, como si todos los días para él fueran de fiesta. Habíamos planeado una colaboración hace tiempo, pero no había llegado la oportunidad, esta vez se dio... ¡Todo tiene su hora!”, comentó.

El proceso de grabación ocurrió a distancia. "Una vez que Juan Luis montó voces, me la envió e hicimos esta edición de los dos. En tiempo de pandemia, fue imposible juntarnos, él grabó en República Domincana y yo en la Florida. Pero creo que el resultado es más que obvio", señaló Montaner.

