Ricardo Arjona lanzó el adelanto de su nuevo sencillo "El amor que me tenía" en su canal de YouTube, donde narró la historia detrás de la canción que se desprende de su nuevo disco "Blanco" que será publicado digitalmente el 29 de mayo.

En el video Ricardo Arjona cuenta la historia detrás de la canción que menciona la frase "Recostado en el sofá de mi Macondo, solo más que todos los Buendía", inspirado en la obra de Gabriel García Marquez "Cien años de soledad".

El cantante guatemalteco comentó que visitó Aracataca para conocer el pueblo que inspiró esta obra esencial de la literatura latinoamericana, en un viaje que lo marcó profundamente. Sin embargo, también contó que la profunda admiración que le tenía al escritor colombiano, hizo que jamás se animara a conocerlo, incluso cuando fueron vecinos en Mexico.

"Rigoberta Menchú, premio Nobel, de la paz me insistía y me decía 'Mira, salvaje venite para acá que estoy con Gabito'. Yo siempre me inventaba algo 'estoy en el estudio', 'no, porque estoy haciendo no sé qué cosa'. Yo no quería conocerlo porque era tal mi admiración que no quería tocarlo"

Acabó la historia contando que tiempo después Gabriel García Marquez le envió uno de sus tesoros más grandes, un libro con una dedicatoria que dice: "Para Ricardo Arjona, el de la voz". García Marquez.

"El amor que me tenía" se desprende de su nuevo disco "Blanco" el cual se lanzará de manera oficial el 29 de mayo.