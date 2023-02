Ricardo Arjona critica el reguetón y anuncia que presentará una doble producción. | Fuente: AFP

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona reveló este lunes que quiere desafiar en 2020 a la industria musical, a la que ha acusado de "predecible" e "hipócrita" ante el éxito del reguetón, con una doble producción denominada "Blanco" y "Negro" que fue grabada en los míticos estudios londinenses de Abbey Road.A través de un vídeo publicado en Instagram, el artista reveló que "la música está de vuelta".Arjona había recurrido a las redes sociales para emprender una campaña de expectativa desde el 16 de diciembre con mensajes en esos dos colores que, como piezas de rompecabezas, iban dando datos a sus fans sobre sus nuevas canciones. En una publicación este domingo en la noche el cantante de "Historia de un taxi" o "Señora de las cuatro décadas" dejó claro cuál es el espíritu detrás de su nuevo proyecto.

"Me aburrí de la industria. Es demasiado predecible. Todos hacen lo mismo, los mismos trucos, la misma hipocresía, los mismos caminitos. No me gusta lo que veo", expresó el intérprete.Con las piezas de vídeo que ha compartido el artista muestra sin color imágenes de la temporada que pasó en Londres grabando la producción y fotos de los Beatles en el mismo estudio."Yo no quiero sumarme a la inmensa lista de enemigos de clóset de reguetón, que hablan patrañas de ellos pero suplican por un dueto", criticó también."Yo respeto los géneros y aplaudo sus logros, pero también respeto mi dignidad", prosiguió el artista. "Juego a mi mundo, a mi universo a hacer lo mejor que nunca lo que sé hacer sin importarme lo que pasa. De eso se trata para mí. Nada más", completó.Los planes son lanzar el doble disco este año de una forma que no se ha hecho hasta ahora en el mundo musical.EFE

