Residente cuenta con cuatro nominaciones para los Latin Grammy 2020, dos de ellas por su tema 'René'. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Alejandro Pedroza

Residente aseguró que las claves del éxito de la canción "René" es que está hecha con honestidad y que refleja situaciones con las que todo el mundo puede empatizar, lo que le valió al tema dos nominaciones a los Latin Grammy 2020. "El tema fue un desahogo personal que decidí sacar como canción", explicó René Pérez, nombre verdadero del artista, en una entrevista con EFE. La canción cuenta con cuatro nominaciones para la vigésima entrega anual de los Latin Grammy, dos por "René" a Grabación del Año y Canción del Año, más otra por "Antes que el mundo se acabe" a la Mejor canción de Rap/Hip hop, además de una última con Ricky Martin y Bad Bunny por "Cántalo". El artista subrayó que el tema tuvo éxito porque "la gente se vio reflejada en él" y por tratarse de un ejercicio de nostalgia "por el que todos pasamos".

LA GENTE NECESITABA ESCUCHAR "RENÉ"

"Yo creo que la gente necesitaba escuchar 'René'", aseguró Residente, que sacó a la luz ese tema muy poco antes del inicio del confinamiento, que le ha tenido, literalmente, aislado del mundo exterior durante todo este tiempo. "De hecho, prácticamente voy a salir a la calle por vez primera mañana", dijo el artista, que reconoció que la pandemia le provocó ansiedad y fue la causa de que saliese a la luz también "Antes que el mundo se acabe", que consiguió millones de visualizaciones en YouTube gracias a un video lleno de besos e invitados especiales. "Estoy medio ermitaño con esta situación", apuntó Residente, que, no obstante, matizó que el parón de la actividad musical le sirvió para trabajar en varios proyectos cinematográficos, entre ellos, escribir su primera película, dos series y música para un documental. "Escribo todo el día", añadió el puertorriqueño, para quien las limitaciones por la pandemia son una nueva situación que ha tratado de aprovechar al máximo.

RECUERDO PARA AMIGOS

En "René", Residente tiene palabras de recuerdo para algunos de sus amigos que se quedaron por el camino, fallecidos en episodios de violencia cerca de su Trujillo Alto natal en el que se crio. "Yo entendía que había superado aquello (la muerte de sus amigos)", sostuvo, aunque matizó que quizá no era como él pensaba y que eso le llevó a trabajar en este tema autobiográfico y sentimental. "Hubo unos años en los que estaba continuamente de gira y no tenía tiempo para analizar las cosas", desveló el artista, que admitió que ese momento de reflexión, de parar y analizar la situación tenía que haberlo tomado mucho antes, cuando formaba parte de la banda Calle 13. También tuvo palabras para su padrastro en el video de "René", con el que reconoce tener una relación a veces difícil, pero que supo sacar adelante, y lo define como un músico, como él, honesto, que aprendió a tocar los instrumentos de forma autodidacta, sin formación académica

DEFENSA DE POSICIONES POLÍTICAS

Residente recordó que su vida en Trujillo Alto no fue fácil, eran "clase media baja", que como aseguró, "no salíamos del hoyo".

"No podíamos viajar ni ir a restaurantes, además de que teníamos miedo de perder la casa", indicó. Aun así, matizó que no le interesa quejarse, porque sabe muy bien que mucha gente vive mal y que su experiencia la han pasado muchos. En "René" también tuvo palabras para la polémica que se generó tras sus insultos al exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, en 2009, lo que le valió un veto por parte del Gobierno. "Dije lo que sentía", se defendió, tras destacar que la gente que le criticó lo ha hecho con otros artistas y que por eso no está preocupado. Respecto a la situación política y social de Puerto Rico, agregó que está muy preocupado por situaciones como la deuda pública que ahoga al país. Además, sobre las próximas elecciones generales del 3 de noviembre, explicó que carece de cualquier confianza en los dos partidos que encabezan las encuestas, el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD). "Pero creo que en algún momento, si no en estas elecciones, en las próximas, algún otro partido que no sea estos dos conseguirá ganar", destacó. Respecto al estatus político de la isla caribeña, que desde 1952 es un estado libre asociado de EE.UU., asegura que, en su opinión, el camino es la independencia, una postura que como reconoce muchos de sus compatriotas no comparten. "Dejar de ser esclavo para ser socio", concluyó. (Con información de EFE).

