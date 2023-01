'René', uno de los temas más exitosos de Residente, está entre los primeros puestos de la lista Billboard. | Fuente: Captura de pantalla (YouTube)

"René", tema del rapero puertorriqueño Residente en el que despoja sus virtudes, defectos, miedos, alegrías, tristezas, añoranzas y triunfos, fue incluido entre las mejores 25 canciones latinas por la revista Billboard de 2020.Así lo informaron este viernes los encargados de La Buena Fortuna, representantes del artista, en un comunicado de prensa.Oficialmente, René Pérez, nombre de pila de Residente, lanzó el tema y video musical de "René" el 27 de febrero pasado.En aquel entonces, Residente confesó que esta canción es el tema más importante en su vida personal y que componerla le ayudó en un momento muy difícil hace unos años atrás."Esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar. Necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos, necesitaba volver a ser yo", dijo el cantante en aquel momento.El sencillo viene acompañado de un video muy emotivo dirigido por el propio artista y que al momento cuenta con 156 millones de visualizaciones en YouTube. En el material, se deja ver con transparencia y sin armaduras.El mismo fue rodado en su pueblo natal de Trujillo Alto y en el que hace un repaso de su vida hasta el presente.

SU TRIUNFO EN LOS LATIN GRAMMY

Incluso, el tema recibió dos nominaciones en la pasada entrega anual al Latin Grammy, a Grabación del Año y Canción del Año, ganando el segundo."El arte no se hizo para establecer récords, no estamos en las olimpiadas", dijo el puertorriqueño en un discurso al obtener el galardón.La victoria de Residente fue recibida con gran sorpresa, pues él no lo esperaba lo esperaba, según reconoció, ya que competía con líderes de ventas como Karol G, Ricky Martin, Juanes y Maluma.Otros temas de puertorriqueños que fueron incluidos entre las mejores 25 canciones latinas por la revista Billboard, fueron "Yo perreo sola", de Bad Bunny; "Dákiti", de Bad Bunny y Jhay Cortez; "Un Día", de Bad Bunny, Tainy, J Balvin y Dua Lipa; "La tóxica", de Farruko; "Caramelo" (Remix), de Ozuna con Karol G y Myke Towers; "Relación" (Remix), de Daddy Yankee, Farruko, J Balvin, Rosalía y Sech, y "Tattoo" (Remix), de Rauw Alejandro y Camilo.Mientras tanto, "Mesa para dos", disco de la puertorriqueña Kany García, fue incluido entre los mejores álbumes latinos de Billboard.Otros discos de artistas puertorriqueños incluidos en este listado fueron "ENOC", de Ozuna; "Los Favoritos 2", de Arcángel; "Emmanuel", de Anuel AA; "Easy money baby", de Myke Towers, y "Pausa", de Ricky Martin. (Con información de EFE).

Te sugerimos leer