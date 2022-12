El video del cantante alcanzó los 11 millones de visitas. | Fuente: Captura | Youtube

"Cuando caigo en depresión,mis problemas se los cuento a la ventana del avión.El estrés me tiene enfermo, hace 10 años que no duermo".

René Pérez Joglar, más conocido en el mundo como 'Residente', lanzó "René" este último jueves. La canción del puertorriqueño es uno de los trabajos más personales del artista y este mismo ha confesado que la letra la compuso justo después de tener un intento de suicidio.

"Una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué", escribió el artista. El rapero contó que tras este momento, un amigo se quedó con él y así escribió "René", cuyo videoclip ya ha alcanzado los 11 millones de visita en Youtube.

El cantante narra pasajes de su infancia y de su adolescencia, incluyendo su paso por la Escuela de Artes. Él afirma que es “la canción más importante” de su vida y expertos la han catalogado como la mejor de su carrera artística.

Al inicio de la canción, se oye a una voz femenina decir "¿Con qué parte del cuerpo jugaban a la pelota los indios taínos?”. Sobre ello, el cantante indicó que así era como su madre le tenía que enseñar ya que este sufría de déficit de atención extremo.

Además, en el video, en donde aparece René en un plano único mientras camina por un campo de béisbol, aparece su hijo Milo, de siete años. Al respecto, este indicó que era la primera vez que enseñaba su imagen al mundo y que si no lo había hecho previamente era "para protegerlo".

“Es la primera vez que enseño la cara de mi hijo. Siempre me preguntaban por qué no la enseñaba… Por protegerlo y porque también no hay necesidad de meterlo en un mundo en el que no ha decidido estar”, dijo en su cuenta de Instagram.

Al finalizar el video, se hace un paneo de lo que es un mural de fotografías en donde aparece un pequeño 'Residente', su familia y amigos suyos que han fallecido producto de la violencia de su país con la música de Rubén Blades de fondo.

La canción ha recibido los elogios de sus compañeros de la música urbana, entre ellos el trapero Bad Bunny. Tito El Bambino y Karla Monroig también lo hicieron por redes sociales. Anuel AA reaccionó también para señalar sobre "René" en su cuenta de Instagram que se sintió identificado con la letra.

