Reik lanzó “La Bella y la Bestia”, una colaboración con la sensación pop colombiana Morat. En tiempos de pandemia, la banda mexicana piensa en continuar trabajando y comparte sus impresiones sobre las nuevas generaciones de la música. Desde Nicole Zignago hasta Bad Bunny, el trío conformado por Jesús Alberto Navarro, Julio Ramírez y Gilberto 'Bibi' Marín considera explorar más géneros musicales mientras sigan presentes.

Julio Ramírez, guitarrista de la agrupación, conversó con RPP Noticias sobre los proyectos de la banda, la versatilidad de sus colaboraciones y los artistas peruanos que han llamado su atención.

Con “La Bella y la Bestia”, la unión de Reik y Morat ha cautivado a muchos de sus seguidores. Cuando ambos grupos latinos conversaron la idea de lanzar algo, fueron de lleno al estudio y la grabaron ese mismo día. Además, la experiencia de rodearse de nuevas apuestas suma mucho a su largo recorrido musical.

“Nos suma mucho juntarnos con nuevas generaciones, propuestas y público diferente al nuestro”, comenta Julio Ramírez. “Ha sido un honor, ellos son lo máximo. Aparte de muy talentosos, son súper buenos tipos. Estamos muy contentos de haber hecho una canción con ellos y, sobre todo, ver que tenga muy buena reacción de que hayamos sacado algo: pop y más balada con Morat”.

Reik es una de las pocas agrupaciones que se caracterizan por su versatilidad al participar en colaboraciones donde figuran Wisin & Yandel, Ozuna, Maluma, Aitana, Super Junior, entre otros. Aunque duela a los fanáticos puristas de las baladas, hoy la música une y están abiertos a colaborar en otros géneros.

“Nosotros siempre estamos generando lo nuestro, pero cuando salen oportunidades de colaborar con diferentes géneros, normalmente decimos que sí. (…) Creo que no hay nada más importante que estar abierto a hacer nuevas cosas, a salirnos de la zona de confort”, cuenta Ramírez.

DE BAD BUNNY A NICOLE ZIGNAGO

Para Julio Ramírez, algo como “Reik haciendo una colaboración con el género urbano” puede sonar simple; pero significa algo importante al combinar dos mundos completamente distintos. “Si profundizas, es bonito hasta el mensaje que manda, porque más que nunca estamos tratando de tener empatía como humanidad”, asegura a RPP Noticias.

“Aunque no llevemos el discurso, o si lo llevemos, por lo menos con el ejemplo de unir fuerzas con diferentes géneros y respetando las culturas de los demás músicos o artistas.”, prosigue.

Hay más de un artista que no ha pasado desapercibido por Reik y, muchos de ellos, provienen de las nuevas generaciones. Por ejemplo, Bad Bunny, quien hace lo quiere del género urbano, o la peruana Nicole Zignago, la hija del cantante Gian Marco. A través de esos estilos refrescantes, también existe la posibilidad de llegar a nuevos públicos.

“A mí me encantaría el día de mañana tener una canción con Bad Bunny, me parece espectacular. Estoy casi seguro que, en vez de urbano, él quisiera algo más en nuestro estilo, más pop y él meterle lo suyo”, explica Julio Ramírez.

Sobre alguna futura colaboración con un artista peruano, Reik no descarta esa posibilidad. Hasta el momento, no se ha presentado la oportunidad, pero lo más reciente de Nicole Zignago ha cautivado al guitarrista mexicano.

“Con el que más cercanía tenemos es Gian Marco, si bien no es de la nueva generación no deja de ser un hombre muy talentoso y gran compositor. Justo escuché una canción que sacó Nicole, su hija, y me pareció espectacular. Tenía la actualidad del sonido tipo Billie Eilish, pero con sus letras muy únicas”, revela el músico.

Desde RPP Noticias no pudimos evitar mencionar a Leslie Shaw, quien ha colaborado con la exitosa Thalía en “Estoy soltera”, pero Julio Ramírez fue sincero y dijo no haberla escuchado hasta esta entrevista. “No hemos tenido el gusto con Leslie Shaw, pero habrá que escucharlo”, refirió muy animado por la introducción de la cantante.

“Creo que sí nos encantaría colaborar con un artista peruano. Creemos que en cada país hay diferente tipo de talento y los artistas de Perú suenan a lo que ellos traen de su propio país y cultura (…) Bienvenidos a todos los artistas del Perú, que saquen música nueva y nos propongan para ver si en un futuro se hace algo”, es la invitación del trío mexicano Reik a los músicos nacionales.

