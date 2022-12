RBD estrenó este 3 de septiembre toda su música en plataformas digitales. | Fuente: Sony Music

La música de la agrupación mexicana RBD llega la noche de este 3 de septiembre a todas las plataformas de streaming y dos de sus integrantes, Dulce María y Christian Chávez, coincidieron en decir a EFE que "todo se lo deben a sus dedicados fans".

“Estoy muy emocionado. Este lanzamiento es la conquista de los fans y de la gente, por el cariño a las canciones y porque les faltaba tenerlas cerca de ellos", indicó Chávez horas antes de que los temas de los seis álbumes de estudio pudieran ser escuchados en Spotify, Apple Music, Pandora y el resto de los servicios de música en internet. Por su parte, Dulce María expresó su "alegría" con la noticia: "Es algo por lo que se viene luchando desde hace mucho tiempo y no tenía sentido que toda la gente que ama nuestra música no la pudiera disfrutar de la forma en que soñaban". La artista, quien está en el segundo trimestre de su primer embarazo, encuentra particularmente importante “que esto pase en un momento tan difícil como el vivimos como humanidad". "La música tiene el poder de hacernos sentir mejor y más la música con la que fuimos felices hace tiempo", añadió. Ese pasado fueron cuatro intensos años, en los que Anahí, Dulce María, Christopher Von Uckermann, Maite Perroni y Chávez protagonizaron primero la telenovela "Rebelde" en 2004 y después revolucionaron al mundo al conformar la banda de RBD. Su primer disco salió ese año con el nombre de “Rebelde”, del cual el sencillo “Sálvame” se grabó en español, inglés y portugués. Además, dio el nombre a la fundación creada en nombre de la banda, que buscaba ayudar a los niños sin hogar y que funcionó en México, Brasil y España.

UNA PASIÓN DE AÑOS

Cada año, los fans de esta banda se visten de blanco, rojo y negro los 4 de octubre y celebran el “Día de RBD”, que coincide con la fecha en la que se transmitió en México el primer capítulo de la telenovela. La celebración anual se lleva a cabo en México, España, Argentina, Perú, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Ecuador y Cuba, donde los clubs de seguidores organizan diferentes actividades de canto y baile. "Para nosotros que lo vivimos fue algo emocionante en el momento, pero es incluso más conmovedor ver toda la energía que le han puesto a seguir apoyándonos a lo largo del tiempo", afirmó Chávez. Es la misma fuerza que le pusieron a la llegada de la música a streaming: "Los fans no paraban de luchar por eso. Ha sido la insistencia de los fans que a pesar de que se han ido haciendo mayores no han parado de pedir esto. Sentimos un agradecimiento total hacia ellos", agregó. Dulce María ha sentido el cariño a lo largo de su carrera, que ha incluido algunas interpretaciones como solista y, en los últimos años, un acento en la actuación. De hecho, actualmente promueve su película “Más allá de la herencia” y su participación especial en la serie de Telemundo “Falsa identidad”, que se estrena el 22 de septiembre en Estados Unidos. “La verdad es que para nosotros en términos monetarios no nos beneficiamos mucho de la música de RBD. Los que se llevarían los ingresos son la disquera, Televisa, pero la satisfacción es por la gente que se merecen tener la música que les gusta para disfrutarla”, manifestó la artista. “Nosotros no hemos visto ni un centavo de nada, más allá de lo que decía nuestro contrato inicial. Ni de los muñecos, o las camisetas, o la ropa interior, de nada”, expresó a EFE por su parte Maite Perroni, quien protagoniza la exitosa serie de Netflix “Oscuro deseo” y “El juego de las llaves” en Amazon Prime.

LA POSIBILIDAD DE UN REENCUENTRO

El anuncio de la noticia de la aparición de la música de RBD en las plataformas digitales, que se produjo la semana pasada, fue celebrada en la plataforma Spotify por Perroni, Von Uckerman, Anahí y Chávez. El gran ausente fue Herrera, quien ha desarrollado una exitosa carrera como actor, que incluye su rol protagónico de las series “The Exorcist”, en la cadena estadounidense Fox, y “Sense 8” en Netflix. Sin embargo, fuentes cercanas al grupo aseguran que el resto de los exintegrantes del grupo estarían abiertos a la posibilidad de hacer algún proyecto en conjunto. "Ahorita estoy muy feliz de que salga el catálogo y hace unos días venía pensando… Me gustaría (un reencuentro) porque fue algo que me marcó mucho y la verdad extraño a mis compañeros y sería un honor poder estar junto a ellos otra vez en un escenario”, expresó Von Uckermann en sus redes sociales. Los fans no han perdido la esperanza de que esto sea posible y están apostando a que esta es la razón por la que Christian Chávez está invitándolos a dar sus datos en la página RB2.com. “Es muy importante que se registren ahí para la sorpresa que se estará dando dentro de alrededor de un mes. Van a saber. Es algo impresionante, es algo que me toca el corazón, que me llena de emoción", aseguró el artista. "Les digo que sus plegarias han sido escuchadas, su amor, su energía, sus ganas están dando muchísimo (…). Regresa la música, pero no solamente regresa la música, ya después les daremos una sorpresa”, completó Chávez, quien sacará un disco como solista en las próximas semanas. (Con información de EFE).

